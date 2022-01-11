Глава Марий Эл распорядился предоставить отдых медикам из красной зоны

Йошкар-Ола, 11 января. Глава Марий Эл Александр Евстифеев провел совещание, посвященное борьбе с коронавирусом.

По его словам, необходимо воспользоваться заметным снижением в регионе числа заболевших COVID-19 и «немедленно организовать отдых», а при необходимости и лечение медицинского персонала, который трудится в красных зонах. Как пояснил глава Марий Эл, врачи и медперсонал должны отдохнуть и набраться сил, сообщает «МедиаПоток».

Евстифеев распорядился привлечь средства из регионального бюджета для обеспечения необходимого запаса вакцин, так как новая волна может привести к трудностям на рынке лекарственных препаратов. Также он призвал ответственных лиц дать возможность студентам, которые работают волонтерами, сдать сессию по щадящему графику.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы районной больницы в Саратовской области. Ее подозревают в торговле поддельными справками о вакцинации от COVID-19. Она выдала обратившемуся к ней человеку поддельный сертификат, внесла информацию в базу данных, а вакцину вылила.