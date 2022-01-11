В Лос-Анджелесе полицейские проигнорировали звонок о грабеже из-за игры в Pokemon Go

Лос-Анджелес, 11 января. Двое полицейских из Лос-Анджелеса были уволены из-за того, что играли в Pokemon Go во время работы. Об этом сообщает телеканал CBS 17.

Dashcam video captured them discussing the robbery call, deciding not to go to it, and where to find Pokemon like Snorlax and Togetic.https://t.co/6SdRoi9MKU — CBS 17 (@WNCN) January 11, 2022

По данным СМИ, инцидент произошел 15 апреля 2017 года, но известно стало только недавно после публикации судебных документов. Два офицера Луис Лозано и Эрик Митчелл патрулировали свой район, когда им поступил звонок о готовящемся ограблении магазина Macy's в торговом центре «Креншоу» в Лос-Анджелесе. Полицейские находились ближе всего к месту, и дежурные попытались с ними связаться, но не получили ответа. Сами офицеры позже сказали, что не слышали звонка.

В департаменте отсмотрели видеозапись с камеры наблюдения их патрульного автомобиля, из которой следует, что они слышали о готовящемся ограблении, обсудили и решили не реагировать на него.

Подробный анализ видео показал, что полицейские играли в Pokemon Go. На записи слышно, как Митчелл предупреждает Лозано, что «только что появился Снорлакс (вид покемонов. — Прим. ред.)». Они обсудили, как добраться до него и сколько времени у них на это есть.

«Вот дерьмо, чувак. Эта штука сражается со мной до смерти. Наконец-то», — сказал Митчелл.

Оба полицейских были уволены после слушания, говорится в документах суда. Они подали апелляцию, утверждая, что разговоры были частными и что отстранение от работы было слишком суровым наказанием.