В Лос-Анджелесе полицейские проигнорировали звонок о грабеже из-за игры в Pokemon Go

Лос-Анджелес, 11 января. Двое полицейских из Лос-Анджелеса были уволены из-за того, что играли в Pokemon Go во время работы. Об этом сообщает телеканал CBS 17.

Dashcam video captured them discussing the robbery call, deciding not to go to it, and where to find Pokemon like Snorlax and Togetic.https://t.co/6SdRoi9MKU