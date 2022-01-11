Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 16:11
16:07
Весь мир
Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
16:07
Шоу-бизнес
Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей
16:06
Общество
«Меня просто боялись»: Шугалей о проблемах на выборах в петербургский ЗакС
16:05
Происшествия
ФАН публикует кадры тушения доходного дома Сорокина на набережной реки Фонтанки
16:01
Общество
Женщина и младенец из Ростова-на-Дону заболели омикрон-штаммом COVID-19
16:01
Спорт
Олимпийский чемпион Лесун признался, что ненавидит российский футбол
16:00
Экономика
НОВАТЭК увеличит продажи сжиженного газа в Китай
15:58
Армия
Коротченко назвал предсказуемыми итоги переговоров по безопасности между Россией и США
15:55
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание в доходном доме Сорокина в центре Петербурга
15:53
Весь мир
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал реформировать Совбез ООН
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Фондовая биржа Казахстана возобновляет торги

  /   Обновлено: 11 января 2022 15:10
Экономика
Фондовая биржа Казахстана возобновляет торги
wikipedia.org  /  Zarina_k /Общественное достояние

Алма-Ата, 11 января. Национальный банк Казахстана сообщил о перезапуске торгов в валютной секции местной биржевой платформы, которые до этого не проводились из-за беспорядков.

KASE вновь запустит торги в валютной секции 12 января. Отмечается, что вместе с этим будут проводиться обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов. Также восстановятся международные платежи и переводы.

Запуск торговой сессии становится возможен благодаря тому, что обстановка в Алма-Ате стабилизируется. Ситуация также нормализуется и в других регионах государства, восстанавливаются различные каналы связи.

Нацбанк также начал использовать механизм поддержки ликвидности через операции репо в рамках биржи на срок до 3 месяцев, чтобы поддержать банковскую ликвидность. Казахский регулятор также планирует обеспечивать баланс на валютном рынке, и в случае необходимости готов участвовать в функционировании платформы через валютные интервенции.

Сегодня представители KASE заявили, что площадка торгует всеми фининструментами, кроме торгов в валютной секции. 10 января были запущены, после перерыва, торги на рынке репо и в сегменте государственных ценных бумаг в тенге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подверг критике работу Банка развития страны. Глава государства подчеркнул, что местные олигархи начали использовать структуру для личных целей.

Беспорядки на территории Казахстана начались после Нового года. Вначале митингующие выступали против повышения цен на сжиженный газ, затем у протестующих появились и политические требования. Вскоре радикальные элементы начали вступать в схватку с полицией, появились жертвы. Казахский лидер назвал ситуацию попыткой госпереворота. По его просьбе, в страну ввели миротворческий контингент ОДКБ, которому удалось стабилизировать обстановку.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Фондовая биржа Казахстана возобновляет торги
Казахстан беспорядки торги биржа KASE
Комментировать