Фондовая биржа Казахстана возобновляет торги

Алма-Ата, 11 января. Национальный банк Казахстана сообщил о перезапуске торгов в валютной секции местной биржевой платформы, которые до этого не проводились из-за беспорядков.

KASE вновь запустит торги в валютной секции 12 января. Отмечается, что вместе с этим будут проводиться обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов. Также восстановятся международные платежи и переводы.

Запуск торговой сессии становится возможен благодаря тому, что обстановка в Алма-Ате стабилизируется. Ситуация также нормализуется и в других регионах государства, восстанавливаются различные каналы связи.

Нацбанк также начал использовать механизм поддержки ликвидности через операции репо в рамках биржи на срок до 3 месяцев, чтобы поддержать банковскую ликвидность. Казахский регулятор также планирует обеспечивать баланс на валютном рынке, и в случае необходимости готов участвовать в функционировании платформы через валютные интервенции.

Сегодня представители KASE заявили, что площадка торгует всеми фининструментами, кроме торгов в валютной секции. 10 января были запущены, после перерыва, торги на рынке репо и в сегменте государственных ценных бумаг в тенге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее подверг критике работу Банка развития страны. Глава государства подчеркнул, что местные олигархи начали использовать структуру для личных целей.

Беспорядки на территории Казахстана начались после Нового года. Вначале митингующие выступали против повышения цен на сжиженный газ, затем у протестующих появились и политические требования. Вскоре радикальные элементы начали вступать в схватку с полицией, появились жертвы. Казахский лидер назвал ситуацию попыткой госпереворота. По его просьбе, в страну ввели миротворческий контингент ОДКБ, которому удалось стабилизировать обстановку.