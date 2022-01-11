Друзья Криса Нота обеспокоены его пьянством на фоне скандала с домогательствами

Вашингтон, 11 января. Друзья актера Криса Нота бьют тревогу из-за состояния артиста, который стал много пить на фоне сексуального скандала. Об этом пишет Page Six.

Несколько женщин обвинили актера в сексуальном насилии. В настоящее время поступают сообщения о жестоком обращении со стороны пяти жертв домогательства. Скандал стоил Ноту работы — студия Universal отстранила актера от участия в «Уравнителе». По слухам, мужчину вырежут из финальных сцен сериала «И просто так».

Инсайдеры говорят, что друзья звезды «Секса в большом городе» обеспокоены его состоянием. Актер на фоне скандала начал пьянствовать, и у него развилась депрессия.

Крис Нот остался без агента. Актерское агентство расторгло договор с 67-летним актером вскоре после обвинений. Хотя Нот приступил к работе с компанией в сентябре прошлого года.