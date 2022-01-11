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Федеральное агентство новостей поздравляет Константина Хабенского с 50-летием

Общество

Это сейчас народный артист Константин Хабенский является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и руководит легендарным МХТ имени А. П. Чехова. Но мало кто знает, что начинал юный талант с роли тигра в детском спектакле про Винни-Пуха. И уже тогда впечатленные игрой молодого актера дети кричали ему «Не уходи!».

Полюбив сцену, Константин Хабенский сперва попробовал себя в роли осветителя, затем неоднократно участвовал в массовке, и лишь после этого решил «выйти из сумрака»: получил театральное образование и устроился служить в Театре имени Ленсовета.

В кино актер дебютировал в 1994 году, получив эпизодическую роль в комедии «На кого Бог пошлет». Настоящую же любовь телезрителей принес ему оперуполномоченный Игорь Плахов из сериала «Убойная сила». После этого карьера Хабенского развивалась стремительно. Его талант заметили в Голливуде, где он снялся с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем в боевике «Особо опасен». Актер получил премию «Золотой орел» за роль второго плана в «Статском советнике» и еще одну, а также «Нику» — за школьного учителя Виктора Сергеевича, которого он сыграл в картине «Географ глобус пропил».

В бурном темпе двигалась и театральная деятельность народного артиста. Постановок не счесть, а билеты и сейчас разбираются как горячие пирожки. Имя Хабенского на афише театра становится гарантией качества спектакля. Зрители ценят искренность актера, а его персонажам верят с первого произнесенного со сцены слова.

Сейчас Константин Хабенский активно поддерживает юные дарования. Детским творческим студиям помогает фонд его проекта «Поколение Маугли». Выручка от спектаклей идет на благотворительные цели. Актер признается, что роль, которую он играет в судьбе детей, — одна из самых важных в его жизни.

«Я просто думаю, в любой профессии или в любом материале, который ребенок пытается изучить, всегда есть момент фантазии и вопроса «Почему так и почему не по-другому?», — говорит сам Константин Хабенский.

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