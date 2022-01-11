«Почва была благодатная»: политолог Зубов назвал первопричину протестов в Казахстане

В Казахстане, вероятно, была предпринята попытка государственного переворота. Боевики, пытавшиеся захватить власть в стране, действовали организованно. Однако маргинализация общества стала благодатной почвой для протеста в стране. Об этом в интервью ФАН рассказал политический обозреватель Андрей Зубов, проживающий в Казахстане.

Жители Казахстана в начале 2022 года вышли на протесты из-за повышения цен на газ. После этого мирные демонстрации стали перерастать в беспорядки, столкновения и бои с полицией и армией. Были задержаны почти десять тысяч человек. Точное количество погибших в ходе боев неизвестно. Минздрав Казахстана сообщил 9 января о гибели 164 человек, но вскоре ведомство назвало публикацию статистики «технической ошибкой».

Социальное расслоение

— Какие главные причины протестов в Казахстане?

— Как и в «Войне и мире» Лев Толстой не смог назвать основную причину нападения Наполеона на Россию. Как он пишет, должны были сложиться воедино миллион причин, чтобы все это произошло. Также и здесь: это и сложное социальное положение, и последствия пандемии, и протестные настроения, и зарубежное вмешательство. Любой эксперт вам назовет навскидку десяток возможных причин, при этом они будут достаточно субъективными.

ТАСС / Ведомости

Я слышал совершенно дикие версии. Мол, цены на газ подняли англичане, которые имеют долю в газодобывающей промышленности Казахстана, чтобы спровоцировать вот этот мятеж.

— Но должна же быть какая-то первопричина, откуда протест берет истоки?

— Сейчас мы не можем однозначно сказать, какая была первопричина. Мы можем разобрать только некоторые из них. Ясно одно — все управлялось из единого штаба, все было организовано, мирным протестом воспользовались, как сейчас говорят, деструктивные силы — бандиты, которые напали на очень сытый и богатый мегаполис. У одних была цель — внести хаос, чтобы на фоне него попытаться скинуть настоящую власть. У других — возможность пограбить и быстро свалить из страны, тем более граница с Киргизией у нас тут очень близко.

Но об одной причине я бы рассказал более подробно, это социальная обстановка в Казахстане. Как в Казахстане, так и во многих постсоветских странах, сейчас идет явление вынужденной урбанизации, когда люди переезжают в большие города. Нур-Султан и Алма-Ата — самые крупные, финансовые, экономические, культурные и транспортные центры страны. В них проживает каждый девятый житель страны.

ТАСС / Vladimir Tretyakov

Население Алма-Аты, где происходили основные протесты, очень неоднозначное из-за вновь присоединенных территорий и ежедневного и ежегодного огромного притока сельских жителей. Они бегут из сел и аулов не от хорошей жизни, а потому что там нет работы, а в огромном и богатом городе найти работу просто. Достаточно зайти на нашу барахолку (сеть оптовых базаров). Она у нас огромная, связана с поставками из Китая, который тут за горами.

Прожить в большом городе несложно. Можно устроиться таксистом, в крупный магазин — кем угодно.

Маргинализация окраин

— Люди ищут лучшую жизнь. И в этом нет ничего плохого.

— Но дальше ты не прыгнешь, потому что социальное расслоение общества очень велико. И разница между образованием сельских и городских жителей очевидна, разница между ними в несколько лет. Есть большой разрыв в культуре, потому что в селах нет доступа к культуре. Эта общая тенденция, что власть бросила сельских жителей на произвол судьбы, сложилась давно.

И это не только в Казахстане. Это везде. Власть занята своими какими-то делами, это привело к большой маргинализации населения. Об этом говорят проверки грамматической грамотности, где Казахстан начал опускаться все ниже. Хотя благодаря советскому образованию мы по грамотности населения идем выше той же Франции или США.

За 2020 год в Казахстане было построено две библиотеки и один книжный магазин. Это за год. За этот же год в Казахстане было построено десять крупных торговых центров, десять огромных рынков, 57 супермаркетов и 41 ресторан. Это полное мракобесие, потому что власть совершенно не думает о том, чтобы как-то окультурить людей.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Я приведу в пример соседний Китай, где с 2014 года работает программа по урбанизации. Там они считают урбанизацию благом, а мы — наоборот. Благо — потому что китайское правительство говорит о том, что огромное количество людей приобщится к благам цивилизации. Они получат доступ к хорошей медицине, логистике, образованию, культуре, интернету и так далее. Люди будут вовлечены в интересную городскую жизнь. Вновь присоединенные территории в китайских городах активно снабжаются инфраструктурой и всеми сопутствующими проектами.

— Чем особенна Алма-Ата?

— Алма-Ата — удивительный город. Это не нефтяной город (весь Казахстан нефтяной). Здесь — услуги, торговля, финансы, пищевое производство, логистика. Этот город показывает, что в нефтяной стране можно запросто жить и давать доход, не добывая ни нефть, ни газ, ни уран. Опять же, никто не занимается какими-то социальными замерами в плане населения, особенно молодежного. Основные участники протеста — молодежь.

Мой один знакомый работал чиновником, ушел в бизнес. Он делал социологическое исследование по молодежи Алма-Аты. Он насчитал не менее 40 различных слоев молодежи. Это и безработные, и инвалиды, и приезжие, и военнослужащие, и молодые семьи, и рабочие. Достаточно сложная картина. Если мы возьмем бюджет Алма-Аты, увидим там большие социальные расходы, пособия малоимущим. Это не говорит о том, что государство доброе, а о том, что бедных становится больше. И там нет вообще даже строчки о культуре. О спорте — одна.

ТАСС / Vladimir Tretyakov

Основная проблема — маргинализация окраин. В итоге они еще больше тупеют. И они на фоне информационного терроризма, который идет последние годы в Казахстане из-за рубежа и не только, подвержены каким-либо действиям извне.

Маргинализация идет полным ходом, социальное расслоение идет невероятно быстрым ходом, власть не обращает внимания на урбанизацию, в стране нет программы по ее управлению. Почва [для протеста] была достаточно благодатная.

Русский вопрос

— Почему не все так просто с русскоязычным населением?

— Русскоязычных в Казахстане достаточно много. Хотя наблюдаются темпы миграции, причем она часто носит скрытый характер. Дети уезжают учиться в зарубежные вузы и там остаются. В 2019 году сообщалось, что 60 тысяч человек учатся в России. Сколько из них вернется? Большой вопрос. В Казахстане образование, к сожалению, достаточно дорогое. И не всегда оно качественное.

Страну покидает молодежь, это не только русские.

— Ущемляют ли русских?

— На себе не ощущаю, я достаточно востребованный специалист в Казахстане. Мне даже как-то трудно привести какие-то примеры ущемления по национальному признаку.

— А как же государственная служба?

— Да, госслужба у нас — это в основном коренное население. Но я не замечал среди русского населения подавляющего чувства стать чиновником, идти на государственную службу. По другим областям — бизнес, предпринимательство, наука, образование, даже политика — пожалуйста, действуй. Особенно широкая дорога для тех русских, кто знает казахский язык. Это просто на ура, нарасхват. Общество с большим удовольствием воспринимает тех русских, которые говорят на национальном языке. Вот им точно дороги открыты до самого верха. Поэтому здесь не стоит драматизировать.

«Идут крупнейшие чистки за всю историю»

— Что сейчас происходит в Алма-Ате? Открылись ли магазины, ходят ли троллейбусы?

— Жизнь восстанавливается, идут крупнейшие чистки за всю историю, я такого не видел. Проходят они почти во всех районах города, особенно в новой Алма-Ате. После того как МВД и КНБ проводят чистку, коммунальные службы начинают восстанавливать дороги, убирать мусор, наводить порядок, там же открываются магазины.

ТАСС / Vladimir Tretyakov

Сейчас уже открылась половина автобусных маршрутов. Метро и троллейбусы — пока еще нет. Общественный транспорт работает не весь день, а по сокращенному графику в связи с комендантским часом. Открываются крупные торговые сети. Пищевая промышленность начинает восстанавливаться.

Самый главный и большой индикатор — открылись овощные ларьки. Там в основном ребята из Таджикистана. Это показатель. У них уши и глаза есть во всем городе. Ситуация нормализуется.

— Что с бандитами?

— Каждый день ловят бандитов с оружием, с награбленными вещами. Они брали во время погромов сотовые телефоны. Только в Алма-Ате сотня торговых домов пострадала. Очень много. Брали брендовую косметику. Деньги, конечно же. Очень много сломанных банкоматов.

Бандиты сейчас пытаются перейти границу, их ловят в других областях с награбленным и оружием.

Почерк террористов

— Как среди казахов, которые всегда считались толерантными, оказались головорезы? Откуда такое количество деструктивных элементов среди протестующих?

— Нет, среди казахов не может быть головорезов. Когда я слышал, что отрезали головы… Нельзя это отнести к казахам. Среди пойманных очень много наемных иностранцев. Они были очень профессиональными.

ТАСС / Vladimir Tretyakov

Если мы посмотрим на видео, то видим пока еще мирный протест. Но уже через час он станет разбойным нападением. В этой толпе очень много людей с рациями и бронежилетами. Очень часто слышалась не казахская речь.

— Как они здесь оказались?

— В Казахстане 130 национальностей. Тут кого только нет. Поэтому затеряться здесь несложно.

[Боевиков] готовили целенаправленно. Они действовали по единому плану. Они целенаправленно громили телевизионные редакции, они точно знали, где находились серверные комнаты.

Нападения на акиматы (мэрии) городов начались одновременно. Четкая координация. Были попытки выхода в эфир, чтобы сделать какое-то заявление, но их удалось предотвратить. Кроме того, они не просто так врывались в морги и уносили тела своих погибших. Все это — почерк террористов.

— Кто за этим может стоять?

— Мне очень трудно это сказать. Никто не взял ответственность. И во время протестов не было выдвинуто ни одного политического требования.

Если мы, допустим, на Ближнем Востоке видим взрыв, то слышим, что за него взяла ответственность такая-то террористическая организация. Она требует выпустить политических заключенных. Здесь же ничего не было. Просто разбой и атака.

ТАСС / Vladimir Tretyakov

Среди бандитов были не только боевики, но и криминальные элементы, причем даже из соседних республик. Они, как мухи, слетелись поживиться.

Сначала они пытались напасть на Алма-Ату, захватить юг страны. И когда юг уже будет парализован и основные силы правопорядка (армия, МВД и КНБ) пойдут освобождать эту часть страны, можно было бы напасть на резиденцию в столице и захватить ее.

Именно поэтому президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем первом обращении к народу заявил, что власть не падет, что он остается в столице. Я еще так удивился. Скорее всего, была попытка государственного переворота.

Я не хочу строить предположения, потому что фантазия может завести очень далеко.

— Какие прогнозы? Как будет развиваться конфликт в дальнейшем?

— Основную часть бандитов переловят. Мы узнаем, кто за этим стоял. Но это не решит проблемы социальной разобщенности. Нужна программа по обеспечению людей рабочими местами. Да, работа есть, но она либо низкооплачиваемая, либо временная. Нет четкой программы по занятости населения, особенно среди молодежи.

Есть только один хороший социальный лифт — через действующую правящую партию «Нур Отан». Это достаточно хороший лифт. Любой молодой человек может по нему начать выдвигаться и идти по определенной линии. Но не все же у нас занимаются политикой. Нужны школы предпринимательства, финансовой грамотности, необходима плотная работа с населением, которая выехала из аулов. Надо помочь этим людям стать городскими. Надо модернизировать общество.

ТАСС / Шарифулин Валерий

В понедельник, 10 января, Токаев провел продуктивную беседу с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которой они обсудили ситуацию, сложившуюся в республике. Токаев подтвердил, что казахстанские власти не используют силу против мирных демонстрантов, и дал понять главе Евросовета, что государство продолжит укреплять сотрудничество с ЕС.