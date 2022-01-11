Шугалей: разграбление ресурсов Ливии способно остановить только сильное правительство

Ливию грабят, и остановить это может только формирование нового сильного правительства. Об этом ФАН заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Накануне власти североафриканской страны объявили о возобновлении добычи нефти на нескольких месторождениях на западе государства. Как пишет издание Al-Ain, они не работали почти месяц, что привело к снижению ежедневных показателей и потере доходов. Национальная нефтяная корпорация (ННК) назвала это «форс-мажорными обстоятельствами».

Организация Объединенных Наций, США и ЕС достаточно быстро отреагировали на ситуацию и призвали переходное Правительство национального единства (ПНЕ) и профильные ведомства как можно скорее решить возникшие проблемы. В частности, наладить производство нефтепродуктов и увеличить экспорт.

Федеральное агентство новостей /

На первый взгляд может показаться, что западные державы поддерживают ливийскую экономику и благосостояние народа, ведь основным доходом североафриканского государства является реализация природных ресурсов. Однако при детальном рассмотрении ситуации становится понятно, кто именно теряет деньги от приостановки работы месторождений.

Председателя совета директоров ННК Мустафу Саналлу неоднократно обвиняли в причастности к коррупционным схемам и выводе денежных средств за границу. На это ранее указывал Максим Шугалей. По его словам, американским, европейским и ООНовским политикам важно сохранить контроль над природными ресурсами Ливии, чтобы и дальше получать нефтедоллары через корпорацию.

facebook.com / @noclibya

После формирования переходного правительства в марте 2021 года новый министр нефти и газа Мухаммад Аун попытался сменить Саналлу, однако глава кабмина Абд аль-Хамид Дабиба отклонил решение профильного ведомства. Премьер настоял на смене руководства компании только после всеобщих выборов, которые были запланированы на 24 декабря прошлого года.

Однако плебисцит так и не состоялся. Избирком не смог опубликовать итоговый список кандидатов в президенты. А приехавшая незадолго до запланированной даты голосования спецсоветник генсека ООН Стефани Уильямс, которая заявляла о «спасении выборов», лишь усугубила ситуацию.

Президент ФЗНЦ назвал ее «вестником войны», поскольку после появления американки на западе страны возобновились боестолкновения между вооруженными группировками.

«Надо понимать, что США и страны ЕС так "переживают" вовсе не потому, что им очень хочется провести демократические выборы в Ливии… это простая схема по легализации дальнейшего вывода нефтедолларов, зарабатываемых ННК», — ранее написал Шугалей в личном Telegram-канале.

ly.usembassy.gov / U.S. Embassy in Libya

Ни ООН, ни лично Стефани Уильямс не заинтересованы в урегулировании ситуации, уточнил социолог. Они действуют в интересах западных кураторов, которые используют хаос в стране и занимаются грабежом ее природных богатств.

Шугалей рассказал ФАН, что державу грабят, и остановить это может только формирование сильного правительства, которое пресечет иностранное вмешательство и прекратит фактическую оккупацию Ливии.

«Ливийцы очень ждут проведения всеобщих выборов. Без них страна не сможет вернуться на путь стабильности и развития. Хаос, который сейчас происходит в государстве, должен прекратиться. Профильные органы обязаны назначить новую дату и провести честные выборы без внешнего вмешательства. Я понимаю, что реализовать это очень тяжело, но без избрания президента вывести страну из кризиса вряд ли получится», — заявил он.

Глава ФЗНЦ рассказал, что во время социологического исследования в североафриканском государстве большинство опрошенных граждан выражали поддержку таким сильным политикам, как глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар и спикер Палаты представителей Агила Салех. По его мнению, они в состоянии решить проблемы страны.

«Главная их задача заключается в том, чтобы убрать внешнее вмешательство. Как только исчезнут западные кукловоды, которые влияют на внутренние процессы Ливии, политические силы смогут объединиться и провести всеобщие выборы. Люди уже определились с кандидатурами, которые достойны управлять страной. Именно они смогут направить природные ресурсы на благо народа и в конченом итоге вывести государство из кризиса», — уточнил он.

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Шугалей также напомнил о своих прогнозах, которые он сделал 24 декабря — в тот самый день, когда выборы не состоялись.

«Патриотические силы Ливии объединятся, сформируют правительство, перекроют нефть и пересмотрят все контракты ННК, чтобы остановить расхищение национального богатства», — считает Шугалей.

Социолог убежден, что представителей переходного правительства, в частности, Абд аль-Хамида Дабибу и его команду, принудительно отстранят от власти и подвергнут уголовному преследованию за причастность к коррупционным схемам Мустафы Саналлы и западных кураторов.