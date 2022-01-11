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«Утреннее шоу» Apple TV+ продлили на третий сезон

  /   Обновлено: 11 января 2022 15:02
Общество
«Утреннее шоу» Apple TV+ продлили на третий сезон
Кадр из сериала «утреннее шоу»

Вашингтон, 11 января. «Утреннее шоу» от сервиса Apple TV+ получило продолжение. Его продлили на третий сезон, сообщил The Hollywood Reporter.

У проекта поменяется шоураннер. Вместо Керри Эрин место сценариста заняла Шарлотта Стаудт, которая работала над «Родиной» и «Карточным домиком». Однако Эрин не останется без работы на стриминговой площадке. Она разрабатывает новый сериал для Apple TV+.

Американский сериал «Утреннее шоу» рассказывает о жизни журналистов новостного шоу на ТВ. Коллегу главной героини увольняют из-за сексуального скандала, а на его место приходит новый репортер. Главные роли в шоу исполнили Дженнифер Энистон, Стив Карелл и Риз Уизерспун.

Стриминговая платформа сняла фильма «Трагедия Макбета». Режиссером ленты выступил Джоэл Коэн. Премьера картины состоится 14 января.

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сериал Apple TV+ утреннее шоу
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