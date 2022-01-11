Актриса Елена Проклова подробно рассказала о своем состоянии после инсульта

Москва, 11 января. Актриса Елена Проклова, госпитализированная с инсультом, поделилась деталями своего состояния. Звезда отечественного кино выразила надежду, что с ней все будет хорошо.

Артистка отметила, что у нее не повреждены ни двигательные, ни интеллектуальные способности после инсульта. Попавшая в реанимацию знаменитость уже успела повторить все свои роли, передает Пятый канал.

«У меня замечательные врачи, меня выводят из критического состояния, я думаю, что все будет нормально», — подчеркнула Проклова.

По словам актрисы, из-за инсульта повредился ее вестибулярный аппарат. Однако проблема поддается лечению, и медики уже занимаются этим вопросом, отметила звезда кино. Проклова выразила благодарность всем за беспокойство о ее здоровье.

Продюсер Леонид Дзюник ранее сообщил, что артистка общается с близкими после инсульта. По его словам, Проклову перевели из реанимации в обычную палату.