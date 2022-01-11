Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 16:10
16:07
Весь мир
Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
16:07
Шоу-бизнес
Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей
16:06
Общество
«Меня просто боялись»: Шугалей о проблемах на выборах в петербургский ЗакС
16:05
Происшествия
ФАН публикует кадры тушения доходного дома Сорокина на набережной реки Фонтанки
16:01
Общество
Женщина и младенец из Ростова-на-Дону заболели омикрон-штаммом COVID-19
16:01
Спорт
Олимпийский чемпион Лесун признался, что ненавидит российский футбол
16:00
Экономика
НОВАТЭК увеличит продажи сжиженного газа в Китай
15:58
Армия
Коротченко назвал предсказуемыми итоги переговоров по безопасности между Россией и США
15:55
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание в доходном доме Сорокина в центре Петербурга
15:53
Весь мир
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал реформировать Совбез ООН
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент Токаев утвердил новый состав кабмина Казахстана

Политика
Президент Токаев утвердил новый состав кабмина Казахстана
wikipedia.org  /  United States Mission Geneva / CC BY 2.0

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики. Соответствующий документ обнародовали местные СМИ.

Согласно полученной информации, министр внутренних дел, а также руководители МИД и минобороны страны сохранили свои посты.

На должности вице-премьеров казахского правительства были назначены Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов. Первым заместителем главы кабинета министров назначен Роман Скляр.

Плюс ко всему Болат Акчулаков сменил Магзума Мирзагалиева на посту начальника министерства энергетики.

Токаев ранее выдвинул кандидата на пост премьер-министра Казахстана. Новым главой правительства стал Алихан Смаилов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Президент Токаев утвердил новый состав кабмина Казахстана
Казахстан правительство токаев
Комментировать