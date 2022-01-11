Президент Токаев утвердил новый состав кабмина Казахстана

Нур-Султан, 11 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства республики. Соответствующий документ обнародовали местные СМИ.

Согласно полученной информации, министр внутренних дел, а также руководители МИД и минобороны страны сохранили свои посты.

На должности вице-премьеров казахского правительства были назначены Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов. Первым заместителем главы кабинета министров назначен Роман Скляр.

Плюс ко всему Болат Акчулаков сменил Магзума Мирзагалиева на посту начальника министерства энергетики.

Токаев ранее выдвинул кандидата на пост премьер-министра Казахстана. Новым главой правительства стал Алихан Смаилов.