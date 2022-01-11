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Алжир призвал к сдержанности в вопросе введения санкций против Мали

Весь мир
Алжир призвал к сдержанности в вопросе введения санкций против Мали
Prt Scr facebook.com  / 

Алжир, 11 января. Президент АНДР Абдельмаджид Теббун призвал Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Мали к спокойному диалогу с целью достижения плана выхода из кризиса в республике с учетом международных требований и законных чаяний граждан.

Глава АНДР отметил, что его государство внимательно следит за событиями в сфере политики и безопасности в соседней республике после того, как ЭКОВАС объявило о введении против нее санкций. Согласно заявлению Министерства иностранных дел и национального сообщества за рубежом, Алжир призвал все стороны к «сдержанности».

«В своем двойном качестве лидера международного посредничества и председателя Комитета по выполнению Соглашения о мире и примирении в Мали, достигнутого в результате Алжирского процесса, а также как соседняя страна, имеющая протяженную совместную сухопутную границу, Алжир очень внимательно следит за последними событиями, связанными с кризисом в сфере политики и безопасности в республике, а также за тем, как к нему относится ЭКОВАС», — говорится, в частности, в пресс-релизе министерства.

Власти Мали 11 января объявили о закрытии воздушных и сухопутных границ с государствами — членами ЭКОВАС. Это решение принято в знак осуждения ранее введенных санкций.

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