Хабенскому — 50: подборка самых ярких ролей одного из самых любимых актеров

Во вторник, 11 января, исполнилось 50 лет народному артисту России, художественному руководителю МХТ им. Чехова Константину Хабенскому. Актер театра и кино, кинорежиссер, продюсер, художественный руководитель — это далеко не весь перечень направлений, в которых Хабенского признали мастером. Но россияне любят и уважают артиста не только за его профессиональные заслуги и роли в кино. Особое место в жизни Хабенского в последнее десятилетие занимает общественная деятельность. Еще в 2008 году артист создал благотворительный фонд, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. Только за последний 2021 год фонду удалось собрать на помощь детям и молодым людям с опухолями мозга более 750 млн рублей.

В день юбилея этого талантливого человека с добрым сердцем ФАН вспоминает самые яркие роли артиста, за которые он получил многочисленные награды.

«Ночной дозор» (2004)

Этот фильм режиссера Тимура Бекмамбетова, снятый по одноименному роману Сергея Лукьяненко, стал фактически первым российским городским фэнтези. Константин Хабенский сыграл в нем главного героя — Антона Городецкого. Пытаясь решить проблемы в личной жизни с помощью колдуньи, Городецкий оказывается втянут в борьбу светлых и темных сил и становится белым магом. «Ночной дозор» имел большой успех в прокате. А в 2005 году была даже выпущена его английская версия Night Watch. В 2010 году британский журнал Empire опубликовал список ста лучших неанглоязычных фильмов в истории кинематографа. Российская картина занял в нем сотое место.

Кадр из фильма «Ночной дозор» /

«АдмиралЪ» (2008)

В 2008 году режиссер Андрей Кравчук представил на суд зрителей художественную картину, основанную на биографии флотоводца Александра Колчака и художницы Анны Тимиревой, «АдмиралЪ». Изначально на роль главного героя рассматривали Александра Домогарова, но в итоге Колчака сыграл Константин Хабенский. История лидера белогвардейского движения и Тимиревой не могла оставить зрителей равнодушными. Как не единожды говорил актер в своих интервью, он в первую очередь старался сыграть сильного мужчину, настоящего офицера, отстаивающего свои идеалы, а уже потом историческую личность. Игра актера была отмечена на кинофестивалях «Золотой орел» и «Ника», он победил в номинации «Лучшая мужская роль».

Кадр из фильма «Адмирал» /

«Географ глобус пропил» (2013)

Исполнение роли учителя географии Виктора Служкина в картине режиссера Александра Велединского тоже принесло Хабенскому немало наград: «Кинотавр-2013», «Золотой орел — 2014», «Ника-2014». Критики увидели в Служкине архетипичный образ русского человека с душой нараспашку. Герой живет как умеет: ссорится, а потом дружит с учениками, ведет их в поход, пытается ужиться с женой и периодически пьет с друзьями. Съемки картины проходили в Пермском крае. Кстати, впоследствии здесь же будет сниматься фильм «Время первых», в котором Хабенский сыграет одну из главных ролей.

Кадр из фильма «Географ глобус пропил» /

«Метод» (2015–2021)

Помимо ролей в полнометражных картинах, у Хабенского находится и время на сериалы. «Метод», снятый Юрием Быковым в жанре детективного триллера, снискал особую популярность у телезрителей. Артист сыграл в нем загадочного следователя Родиона Меглина. Этот человек раскрывает самые безнадежные и изощренные преступления и всегда находит выход из тупика. Однако Меглин столь тонко чувствует маньяков и предугадывает их поведение, что его напарница начинает задумываться, уж не маньяк ли он сам. За исполнение роли следователя Хабенский был отмечен «Золотым орлом — 2017».

Кадр из сериала «Метод» /

«Коллектор» (2016)

В монофильме Алексея Красовского «Коллектор» Хабенский сыграл главную и единственную роль — профессионального и циничного сборщика долгов Артура. В какой-то момент герой картины из охотника превращается в жертву, подвергаясь психологическому прессингу и шантажу. У него есть лишь ночь, чтобы обыграть мстителя. Как потом признавался артист, этот фильм стал своеобразным вызовом самому себе, поскольку надо было удерживать внимание зрителей на протяжении всей картины, ведь других-то актеров в ней нет.

Кадр из фильма «Коллектор» /

«Время первых» (2017)

В основу фильма Дмитрия Киселева легли реальные события — первый в истории выход человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». Леонова в нем сыграл Евгений Миронов. На роль его напарника Павла Беляева Хабенский был утвержден без кастинга. Миронов и Хабенский тренировались около года, чтобы обрести необходимую физическую форму и быть готовыми к съемкам.

Кадр из фильма «Время первых» /

«Чемпион мира» (2021)

Одной из последних работ актера стала роль Виктора Корчного в спортивной драме о шахматах. Эта картина, как и предыдущая, тоже основана на реальных событиях. Вот только здесь героя Хабенского сложно назвать положительным. Матч за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого турнира, стал настоящей драмой. Если для Карпова с детства была важна сама игра, причем честная, то Корчному победа была нужна любой ценой.

Константин Хабенский, несмотря на уже имеющиеся заслуги, не собирается останавливаться на достигнутом, посвящая всего себя профессии. Остается только гадать, чем мастер удивит зрителей и своих поклонников.

По итогам 2021 года Константин Хабенский вошел в тройку самых влиятельных людей из мира театра и кино. По данным исследовательского холдинга «Ромир», художественный руководитель МХТ имени Чехова занял второе место. На первом — телеведущий Дмитрий Нагиев, а третью строчку занял его коллега Иван Ургант.