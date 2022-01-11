Депутат Госдумы Драпеко высказалась о предложении Токаева «пощипать» олигархов Казахстана

, 11 января. Казахстан — государство с большим промышленным потенциалом, и предложение президента Касым-Жомарта Токаева о взносах в специальный фонд со стороны олигархов и крупного бизнеса поможет стране. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Елена Драпеко.

В эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Драпеко оценила речь казахстанского лидера, в которой тот призвал представителей крупного бизнеса и олигархов «отдавать долги» простому народу. По мнению члена фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», в Казахстане хватает богатеев, которых можно «пощипать» и таким образом дать мощный толчок росту общенационального благосостояния. Однако, отметила законодатель, для того, чтобы инициатива работала действительно эффективно, необходима реформа налогового законодательства.

Global Look Press / akorda. kz/Global Look Press

«Мне вообще понравилась его (Токаева. — Прим. ФАН) речь. Я считаю, что, если Токаеву удастся это сделать, и его не сожрут, то Казахстан может серьезно продвинуться вперед в своем развитии, потому что на его территории начнется бурный товарообмен. Кстати, казахов очень много на мировых курортах: они покупают себе дорогие путевки и дома, некоторые приобретают элитную недвижимость в Москве. Так что Токаеву есть, кого пощипать», — заключила Елена Драпеко.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул кандидата на пост главы правительства. Им стал Алихан Смаилов, ранее исполнявший обязанности вице-премьера республики. Парламент одобрил предложение главы государства единогласно.