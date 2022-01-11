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Жители Мали обсуждают в соцсетях прибытие российских инструкторов в республику

  /   Обновлено: 11 января 2022 14:51
Весь мир
Жители Мали обсуждают в соцсетях прибытие российских инструкторов в республику
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 11 января. В Мали прибыли четыре российских инструктора, которые уже приступили к тренировкам бойцов правительственной армии республики (FAMa), сообщают пользователи соцсетей.

«Как рассказали военные источники, в стране начали работать россияне, которые занимаются обучением личного состава Вооруженных сил Мали», — написал один из участников сообщества.

В конце ноября переходное правительство республики официально заявило о прибытии отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера», в рамках договора о взаимодействии Бамако и Москвы. Союз двух государств вызвал негодование у Европы, в частности, у Франции.

По данным источника в минобороны африканской страны, россияне расквартированы на бывшей военной базе Пятой республики в городе Тимбукту. Представители Елисейского дворца покинули регион в середине декабря.

Отечественные специалисты, помимо передачи знаний и опыта рядовому составу FAMa, займутся пилотированием ударных вертолетов Ми-171, недавно переданных в Мали.

Ранее сотрудники The Organization for World Peace сообщали, что Российская Федерация продолжит оказывать военно-техническую помощь правительству Мали, несмотря на противодействие со стороны коллективного Запада.

В сентябре 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва поддержит Бамако в борьбе с радикальными исламистами.

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий», — заявил министр.

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