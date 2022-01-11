Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 16:09
16:07
Весь мир
Washington Post объявила социолога Шугалея «российским патриотическим героем», который борется с влиянием США
16:07
Шоу-бизнес
Особенный сын оперной дивы Анны Нетребко унаследовал голос от родителей
16:06
Общество
«Меня просто боялись»: Шугалей о проблемах на выборах в петербургский ЗакС
16:05
Происшествия
ФАН публикует кадры тушения доходного дома Сорокина на набережной реки Фонтанки
16:01
Общество
Женщина и младенец из Ростова-на-Дону заболели омикрон-штаммом COVID-19
16:01
Спорт
Олимпийский чемпион Лесун признался, что ненавидит российский футбол
16:00
Экономика
НОВАТЭК увеличит продажи сжиженного газа в Китай
15:58
Армия
Коротченко назвал предсказуемыми итоги переговоров по безопасности между Россией и США
15:55
Происшествия
Пожарным удалось локализовать возгорание в доходном доме Сорокина в центре Петербурга
15:53
Весь мир
Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену призвал реформировать Совбез ООН
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова высмеяла слова евродепутата Сикорского об «ударе по яйцам» России

Политика
Захарова высмеяла слова евродепутата Сикорского об «ударе по яйцам» России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 11 января. Бывший министр иностранных дел Польши и евродепутат Радослав Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экс-глава польского внешнеполитического ведомства до этого пообещал, что Россия якобы «получит по яйцам». Так он отреагировал на слова руководителя МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что НАТО стала геополитическим проектом по освоению территорий.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала Захарова Telegram-канале.

Представитель МИД РФ ранее отметила, что слова спикера Белого дома Псаки о переговорах США и России вызывают сочувствие.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова высмеяла слова евродепутата Сикорского об «ударе по яйцам» России
польша лавров захарова мид
Комментировать