Москва, 11 января. Бывший министр иностранных дел Польши и евродепутат Радослав Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экс-глава польского внешнеполитического ведомства до этого пообещал, что Россия якобы «получит по яйцам». Так он отреагировал на слова руководителя МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что НАТО стала геополитическим проектом по освоению территорий.

«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — написала Захарова Telegram-канале.

Представитель МИД РФ ранее отметила, что слова спикера Белого дома Псаки о переговорах США и России вызывают сочувствие.