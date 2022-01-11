Взрослого сына доктора Мясникова назвали копией знаменитого отца

Москва, 11 января. Известный врач и телеведущий Александр Мясников опубликовал фото своего взрослого сына Леонида. Подписчики доктора обратили внимание на удивительное сходство молодого человека с отцом.

Мясников выложил снимок сына на своей странице в Instagram. Врач приурочил публикацию ко дню рождения Мясникова-младшего.

«Сегодня 28 лет! Сын!» — гласит подпись к фото.

Хотя на снимке молодой человек позирует в медицинской маске и защитных очках, пользователи соцсети все равно разглядели, что он похож на телеведущего. Подписчики Мясникова оставили множество комплиментов его сыну.

«Копия своего отца! Красавец! Поздравляем с днем рождения сына!»; «А я подумала, что это и есть доктор Мясников, только в молодости»; «Видный у вас парень! Здоровья, удачи во всех начинаниях!» — восхитились комментаторы.

Ранее доктор Мясников предупредил о смертельной опасности похмелья. Телеведущий призвал зрителей не доводить организм до этого состояния.