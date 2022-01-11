Сразу четыре месторождения нефти в Ливии возобновили работу

Триполи, 11 января. Ливийские власти объявили о возобновлении добычи нефти на месторождениях Аш-Шарара, Аль-Филь, Аль-Хамада и Аль-Вафа.

Об этом сообщила компания Akakus Oil Operations на своей странице в Facebook. Руководство предприятия высоко оценило усилия всех, кто способствовал открытию линии передачи сырья, соединяющей геологоразведочные участки и экспортный порт, и их роль в перезапуске и возобновлении производственных операций.

20 декабря 2021 года Национальная нефтяная корпорация (ННК) объявила форс-мажорное положение после того, как закрытие месторождений привело к потере более 300 тыс. баррелей в день. Тогда к приостановке добычи на участках Аш-Шарара, Аль-Филь, Аль-Хамада и Аль-Вафа побудили действия сотрудников охраны объектов. Позже министр нефти Ливии Мухаммад Аун заявил, что общее производство снижается более чем на 350 тыс. баррелей в сутки из-за прекращения работ на юго-западе страны.

Согласно информации ливийских СМИ, в понедельник премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба в ходе встречи с представителями служб охраны нефтяных объектов распорядился о немедленном открытии всех четырех участков. Он велел также сформировать комитет для отслеживания проблем, с которыми сталкиваются работники отделения на юго-западе при выполнении своих обязанностей.

Источники в энергетическом секторе сообщают, что месторождение Аш-Шарара, которым управляют Akakus — дочернее предприятие ННК — и консорциум, состоящий из испанской компании Repsol, французской Total, австрийской OMV и норвежской Statoil, является крупнейшим геологоразведочным участком в Ливии. На его долю приходится около 25% всей продукции. Он расположен в бассейне Марзук и в перспективе может принести стране дополнительные 300 тыс. баррелей в сутки.

Месторождение Аль-Филь имеет производственную мощность около 70 тыс. баррелей в день с вероятностью увеличения до 100 тыс. Все запасы на участке составляют 1,2 млрд. Им совместно управляют ННК, итальянская компания Eni и российский «Газпром».

Что касается Аль-Вафа, то оно находится на границе с АНДР и подконтрольно ливийской нефтегазовой компании Mellitah Oil & Gas. В 2018 году вернуться к работе на данном месторождении согласилась алжирская Sonatrach. Его мощность составляет около 37 тыс. баррелей в сутки.

Четвертый участок, возобновивший работу, — Аль-Хамада — перекачивает свою продукцию по 380-километровой линии на нефтеперерабатывающий завод Аз-Завии. Им управляет компания Arabian Gulf Oil (AGOCO) в сотрудничестве со швейцарской Weatherford. Добыча на месторождении в перспективе может составлять 100 тыс. баррелей в сутки.