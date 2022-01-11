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Экономист Охрименко объяснил, почему Украина должна отпустить Донбасс в Россию
Общество
Экономист Охрименко объяснил, почему Украина должна отпустить Донбасс в Россию
Агентство Новостей Харькова  / 

Большая часть жителей Донецкой и Луганской народных республик хотят, чтобы Донбасс вошел в состав России, а Киев хочет отобрать у них эту мечту, заявил известный украинский экономист Александр Охрименко.

На протяжении восьми лет в Донбассе идет война. Киевские власти не хотят ее прекращать, так как не выполняют условия Минских соглашений и договоренности, которые были достигнуты в «нормандском формате». Кроме того, Украина не предпринимает никаких действий по предоставлению Донецкой и Луганской народным республикам автономии.

Украинский экономист Александр Охрименко в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что такая политика Киева заставляет жителей Донбасса смотреть в сторону Российской Федерации. Помимо этого, указал эксперт, люди поддерживают местные власти, которые нацелились на интеграцию Донбасса в Россию.

«Ребята в Донбассе хотят обрести независимость и стать частью Российской Федерации. Я вел с ними переговоры, это настоящие, конкретные пацаны, которые стоят у власти. Например, Денис Пушилин — национальный герой. Вы знаете, сколько граждан Донецкой Народной Республики за него проголосовало? За него проголосовало 93%. Где вы еще видели такую поддержку?» — задал вопрос украинский экономист.

Кроме того, экономист Охрименко призвал Украину отпустить Донбасс в Россию. По его словам, более 70% граждан Донецкой и Луганской народных республик этого хотят, а в свою очередь Киев пытается лишить жителей Донбасса их мечты.

«Жители Донбасса говорят, что они хотят в Россию. Там опрос провели. Он показал, что 70% граждан хотят в Россию. А главы ДНР и ЛНР ориентируются на своих граждан. А что вы им предлагаете? Люди уже российские получили паспорта, а вы хотите у них мечту отобрать? Совести у вас нет!» — резюмировал Александр Охрименко.

Украинские снайперы избрали новую тактику — они убивают пенсионеров. Об этом говорят жители прифронтовой зоны в Донецкой Народной Республике, чьи дома ежедневно подвергаются обстрелам.

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