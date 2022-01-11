Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 14:41
14:41
Общество
Дагестанские спасатели из «Лизы Алерт» призвали не ждать три дня при пропаже человека
14:40
Происшествия
Стая собак едва не загрызла женщину в Самарской области
14:38
Политика
Захарова высмеяла слова евродепутата Сикорского об «ударе по яйцам» России
14:37
Общество
Взрослого сына доктора Мясникова назвали копией знаменитого отца
14:33
Весь мир
Сразу четыре месторождения нефти в Ливии возобновили работу
14:33
Общество
В Крыму необходимо построить новые водохранилища с общим объемом 70-90 млн кубометров
14:32
Происшествия
Бывшего вице-президента КамАЗа Борисова нашли мертвым в московской квартире
14:30
Происшествия
Более 10 судов эвакуировали в Москве после сообщений о минировании
14:27
Весь мир
Жители ЦАР получат свободный доступ к изучению русского языка
14:26
Происшествия
Более 170 учеников школы в Москве эвакуировали из-за обнаруженной на экспозиции ВОВ гранаты
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Myśl Polska: попытки НАТО «сдерживать Россию» обречены на провал

Армия
Myśl Polska: попытки НАТО «сдерживать Россию» обречены на провал
function.mil.ru

Варшава, 11 января. Предпринимаемые Североатлантическим альянсом попытки «сдерживания России» лишены смысла, пока эту стратегию строят на фантазиях западных экспертов. Об этом заявили в польской газете Myśl Polska.

Обозреватель издания Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что «сдерживание России» со стороны стран НАТО бессмысленно. Модзелевский выразил уверенность в том, что в Европе Россию точно никто не сдержит, так что затея Брюсселя обречена на провал с самого начала.

Обозреватель подчеркнул, что концепция НАТО опирается на ложное убеждение в том, что Россия якобы стала «угасающей державой». Здесь западные аналитики пытаются выдать мечты за реальность. Кроме того, в Брюсселе наивно надеются на устав, который предписывает союзникам в случае угрозы нападения на одного из членов Североатлантического альянса объединиться против общего противника.

«Но давайте будем честны — вряд ли испанские или бельгийские военные готовы воевать против России, получать ранения на полях сражений в "походе на Москву"», — успомнился эксперт.

Модзелевский напомнил, что недавно в западных СМИ появились сообщения о том что Россия якобы подвела войска к границе с Украиной. В Кремле это утверждение тут же опровергли. Ловкий трюк Москвы ударил по самоуверенности Альянса и показал реальную цену «натовскому единству».

Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод осудил США с их союзников за антироссийскую политику после распада СССР и заявил, что России нужно дать возможность вступить в НАТО.

Тем временем российские дипломаты рассказали о своих ожиданиях от грядущего заседания Совета Россия — НАТО. Замглавы МИД страны Александр Грушко сообщил, что Москва надеется на глубокий диалог. Об этом сообщает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Myśl Polska: попытки НАТО «сдерживать Россию» обречены на провал
россия польша нато
Комментировать