Варшава, 11 января. Предпринимаемые Североатлантическим альянсом попытки «сдерживания России» лишены смысла, пока эту стратегию строят на фантазиях западных экспертов. Об этом заявили в польской газете Myśl Polska.

Обозреватель издания Myśl Polska Витольд Модзелевский заявил, что «сдерживание России» со стороны стран НАТО бессмысленно. Модзелевский выразил уверенность в том, что в Европе Россию точно никто не сдержит, так что затея Брюсселя обречена на провал с самого начала.

Обозреватель подчеркнул, что концепция НАТО опирается на ложное убеждение в том, что Россия якобы стала «угасающей державой». Здесь западные аналитики пытаются выдать мечты за реальность. Кроме того, в Брюсселе наивно надеются на устав, который предписывает союзникам в случае угрозы нападения на одного из членов Североатлантического альянса объединиться против общего противника.

«Но давайте будем честны — вряд ли испанские или бельгийские военные готовы воевать против России, получать ранения на полях сражений в "походе на Москву"», — успомнился эксперт.

Модзелевский напомнил, что недавно в западных СМИ появились сообщения о том что Россия якобы подвела войска к границе с Украиной. В Кремле это утверждение тут же опровергли. Ловкий трюк Москвы ударил по самоуверенности Альянса и показал реальную цену «натовскому единству».

Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод осудил США с их союзников за антироссийскую политику после распада СССР и заявил, что России нужно дать возможность вступить в НАТО.

Тем временем российские дипломаты рассказали о своих ожиданиях от грядущего заседания Совета Россия — НАТО. Замглавы МИД страны Александр Грушко сообщил, что Москва надеется на глубокий диалог. Об этом сообщает RT.