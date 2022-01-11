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Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США предложения по гарантиям безопасности

Политика
Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США предложения по гарантиям безопасности
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 января. Российские представители на встрече в Женеве «разжевали» Соединенным Штатам предложения по гарантиям безопасности, сообщил приближенный к переговорам источник.

По словам информатора, Москве необходимо услышать от Вашингтона конкретный ответ, в частности по вопросу нерасширения НАТО, а «увиливания» России не интересны. Поэтому на переговорах пришлось «разжевать» все предложения.

«Чтобы каких-то недопониманий не возникло», — отметил собеседник РИА Новости.

Плюс ко всему во время переговоров Россия призвала США не уходить от ответа в вопросе невступления Украины в НАТО. По словам осведомленного источника, такие решения принимаются именно Вашингтоном.

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