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Жители ЦАР получат свободный доступ к изучению русского языка

Весь мир
Жители ЦАР получат свободный доступ к изучению русского языка
pixabay.com  /  ean254

Банги, 11 января. Граждане ЦАР смогут приобщиться к русской культуре и языку, сообщает Ndjoni Sango.

Накануне, 10 января 2022 года, состоялись первые уроки, попасть на которые могут все интересующиеся русским языком. Как обещают организаторы программы, процесс обучения будет проходить в игровой форме, где студенты смогут не только выучить основы, но и ближе познакомиться с богатой русской культурой.

Занятия можно посещать три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 12:30 дня по местному времени.

«Здравствуйте, дорогие центральноафриканцы! С Новым годом всех! У нас для вас радостное послание! Наши двери открыты для всех, кто хочет выучить русский язык», — гласит официальный релиз российской миссии.

Жители ЦАР получат свободный доступ к изучению русского языка
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Подобная инициатива создана не только для того, чтобы познакомить жителей Банги с русским языком и культурой. В первую очередь она поможет абитуриентам столицы подготовиться к поступлению, так как с начала 2022 года русский язык станет обязательным для изучения в вузах Центральноафриканской Республики.

Инициатива является частью быстро развивающегося сотрудничества между Москвой и Банги, в частности, в сфере безопасности. Помимо этого, Россия и ЦАР планируют в 2022 году провести ряд встреч в области образования для возможной отправки учителей русского языка в африканскую страну.

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