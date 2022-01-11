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Испеченная бийчанкой книга из теста, посвященная ВОВ, выиграла спецприз
Общество
Испеченная бийчанкой книга из теста, посвященная ВОВ, выиграла спецприз
pixabay.com  /  Dustytoes

Бийск, 11 января. Начальник караула в охране Росгвардии в Бийске Аксана Щербакова испекла книгу, посвященную героям Великой Отечественной войны (ВОВ).

Все свободное время Щербакова посвящает выпечке и росписи пряников. Сладкий холст для будущих творений она изготавливает из муки, сахара, яиц, имбиря и других пряностей, а расписывает деликатесы съедобными красками. Недавно она испекла пряничную книгу под названием «Эхо войны», которую посвятила своему дедушке-танкисту, а также всем героям ВОВ, сообщает «Наш Бийск».

Свое творение Щербакова отправила в Санкт-Петербург для участия в международном конкурсе пряничных мастеров. Жюри присудило книге и ее автору специальный приз «За оригинальность замысла и бережное отношение к исторической памяти». Боролись за победу еще десятки других сладких арт-объектов.

Ранее ФАН сообщал, как жители алтайского Бийска возрождают вековые традиции празднования Рождества. Местные хранители музея Алтайской духовной миссии специально к празднику достали из архивов старые рождественские открытки и елочные игрушки конца XIX — начала XX века.

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книга выпечка пирог
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