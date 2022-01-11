Росгвардейцы Северо-Западного округа приступили к зимнему периоду подготовки

Санкт-Петербург, 11 января. Зимний период подготовки начался в воинских частях и территориальных управлениях Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах России.

В рамках стартовавшего периода состоится несколько сотен различных военных учений, в том числе по огневой, тактико-специальной и технической подготовке. Все мероприятия пройдут с учетом противоэпидемиологических ограничений на фоне ситуации с COVID-19.

В ходе маневров военнослужащие из отрядов ОМОН и СОБР, а также из состава частей специального и оперативного назначения, авиационных, артиллерийских и других подразделений получат навыки по использованию современных образцов вооружения. Перед началом зимнего периода подготовки все площадки были модернизированы.

За период новогодних праздников росгвардейцы задержали 217 подозреваемых в Центральном федеральном округе. Кроме того, были обнаружены пять человек, находившихся в розыске.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что доля современных вооружений в ВС РФ на сегодняшний день составляет свыше 71%, передает телеканал «360».