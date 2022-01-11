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Нагиев, Хабенский и Ургант попали в список самых влиятельных людей кино

Общество
Нагиев, Хабенский и Ургант попали в список самых влиятельных людей кино
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 11 января. Телеведущий Дмитрий Нагиев стал самым влиятельным человеком из мира театра и кино по итогам 2021 года. Рейтинг был представлен исследовательским холдингом «Ромир».

Вслед за Нагиевым идут художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский и телеведущий Иван Ургант. Причем звезда Первого канала, как и в опубликованных ранее списках, занимает третье место.

В списке также оказались артисты Мария Шукшина, Никита Михалков, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Дмитрий Певцов, Михаил Боярский и Сергей Бурунов. Интересно, что последние две персоны стали новичками списка. Выбыли из рейтинга актер Владимир Машков и танцор балета Николай Цискаридзе.

Дмитрий Нагиев «крадет сердце» не только у российских зрителей, но и у американцев. Автор «Дзен»-канала «Дуэт: Джейкоб и Сергей» признался, что пришел в восторг от поведения шоумена на музыкальном проекте «Голоc».

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нагиев хабенский ургант
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