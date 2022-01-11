Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 14:40
14:38
Политика
Захарова высмеяла слова евродепутата Сикорского об «ударе по яйцам» России
14:37
Общество
Взрослого сына доктора Мясникова назвали копией знаменитого отца
14:33
Весь мир
Сразу четыре месторождения нефти в Ливии возобновили работу
14:33
Общество
В Крыму необходимо построить новые водохранилища с общим объемом 70-90 млн кубометров
14:32
Происшествия
Бывшего вице-президента КамАЗа Борисова нашли мертвым в московской квартире
14:30
Происшествия
Более 10 судов эвакуировали в Москве после сообщений о минировании
14:27
Весь мир
Жители ЦАР получат свободный доступ к изучению русского языка
14:26
Происшествия
Более 170 учеников школы в Москве эвакуировали из-за обнаруженной на экспозиции ВОВ гранаты
14:26
Армия
Myśl Polska: попытки НАТО «сдерживать Россию» обречены на провал
14:25
Политика
Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США предложения по гарантиям безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-глава МИД Польши перешел на оскорбления в адрес России после речи Лаврова о НАТО

  /   Обновлено: 11 января 2022 14:19
Политика
Экс-глава МИД Польши перешел на оскорбления в адрес России после речи Лаврова о НАТО
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Варшава, 11 января. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова о расширении НАТО за счет «бесхозных» территорий довело польский истеблишмент до истерики. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский перешел на брань, назвав Москву «серийным насильником».

Международный скандал начался с обычной трудности перевода с русского языка. Глава отечественного дипломатического ведомства назвал НАТО «проектом по освоению бесхозных территорий». Многие западные СМИ заменили слово «бесхозный» на «осиротевший», и именно в такой интерпретации речь Лаврова дошла до Сикорского. Дипломат зашелся в истерике от честных слов российского министра об Альянсе и опубликовал в Twitter гневную тираду, полную хамства, оскорблений и жаргонизмов.

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. А если полезете еще раз — дадим по яйцам», — написал Радослав Сикорский.

Экс-глава МИД Польши перешел на оскорбления в адрес России после речи Лаврова о НАТО
Global Look Press / Wiktor Dabkowski

Официальная Варшава пока не давала никаких комментариев по поводу неподобающего поведения бывшего главы дипломатического ведомства. Однако это не первый раз, когда какое-либо упоминание России или российских политиков вызывает у польского истеблишмента неадекватную реакцию. Так, например, сорвавшегося на выступлении в Европарламенте премьер-министра Матеуша Моравецкого пришлось одернуть и поставить на место, напомнив о президенте РФ Владимире Путине.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-глава МИД Польши перешел на оскорбления в адрес России после речи Лаврова о НАТО
россия польша нато лавров twitter скандал сикорский мид польши мид россии
Комментировать