Экс-глава МИД Польши перешел на оскорбления в адрес России после речи Лаврова о НАТО

Варшава, 11 января. Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова о расширении НАТО за счет «бесхозных» территорий довело польский истеблишмент до истерики. Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский перешел на брань, назвав Москву «серийным насильником».

Международный скандал начался с обычной трудности перевода с русского языка. Глава отечественного дипломатического ведомства назвал НАТО «проектом по освоению бесхозных территорий». Многие западные СМИ заменили слово «бесхозный» на «осиротевший», и именно в такой интерпретации речь Лаврова дошла до Сикорского. Дипломат зашелся в истерике от честных слов российского министра об Альянсе и опубликовал в Twitter гневную тираду, полную хамства, оскорблений и жаргонизмов.

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. А если полезете еще раз — дадим по яйцам», — написал Радослав Сикорский.

Global Look Press / Wiktor Dabkowski

Официальная Варшава пока не давала никаких комментариев по поводу неподобающего поведения бывшего главы дипломатического ведомства. Однако это не первый раз, когда какое-либо упоминание России или российских политиков вызывает у польского истеблишмента неадекватную реакцию. Так, например, сорвавшегося на выступлении в Европарламенте премьер-министра Матеуша Моравецкого пришлось одернуть и поставить на место, напомнив о президенте РФ Владимире Путине.