Банк России понизил официальные курсы валют на 12 января

Москва, 11 января. Центральный банк РФ понизил официальные курсы доллара и евро к рублю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Нацвалюта США увеличилась на 29,60 копейки и составила 74,84 рубля за единицу. Курс европейской валюты поднялся на 25,31 копейки и закрепился на уровне 84,88 рубля.

На старте торгов Московской биржи рубль укрепил свои позиции к основным иностранным валютам. Биржевой курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии опустился на 1 коп. и достиг 74,99 рубля. Стоимость евро снизилась на 3,25 коп. и оказалась на отметке 84,9475 рубля.

Укрепление доллара окажет умеренное воздействие на курс рубля, но на российской валюте негативно отразятся сопутствующие факторы. Об этом заявил советник гендиректора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов.