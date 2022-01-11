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Алферова поделилась эмоциями от работы со Светлаковым на съемках «Старых шишек»

  /   Обновлено: 11 января 2022 14:15
Шоу-бизнес
Алферова поделилась эмоциями от работы со Светлаковым на съемках «Старых шишек»
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 11 января. Актриса Ирина Алферова рассказала о работе с телеведущим и шоуменом Сергеем Светлаковым на съемках спродюсированной им комедии «Старые шишки». Артистка похвалила его ответственный подход к делу.

Алферова пояснила, что согласилась сняться в «Старых шишках», поскольку ее все привлекло в этом проекте. Особенно звезде отечественного кино понравился сценарий. Кроме того, актрисе повезло с партнерами и продюсером, о чем она рассказала в интервью HELLO!.

«Я благодарна Сергею Светлакову за то, как ответственно он подходил к работе. С восьми утра на площадке и каждый кадр — под его присмотром. Если ему что-то не нравилось, он поправлял», — поделилась эмоциями знаменитость.

Артистка осталась в восторге и от работы режиссера ленты Андрея Шавкеро. Алферова назвала его хорошим, позитивным, добрым и профессиональным парнем. По словам звезды отечественного кино, режиссер что-то придумывал на протяжении всего периода съемок.

Ранее Ирина Алферова пожаловалась на частые перелеты эконом-классом. Актриса выразила сожаление, что артистам на гастролях не оплачивают билеты в бизнес-салон.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алферова поделилась эмоциями от работы со Светлаковым на съемках «Старых шишек»
алферова светлаков старые шишки
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