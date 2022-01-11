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Эфир: Что следует ожидать от грядущего Совета Россия — НАТО

Политика
Эфир: Что следует ожидать от грядущего Совета Россия — НАТО
nato.int

Санкт-Петербург, 11 января. Россия четко обозначила требования к США по поводу гарантий своей безопасности. Итоги переговоров и ожидания от грядущего Совета Россия — НАТО обсуждают в медиацентре «Патриот».

В Женеве 10 января состоялись переговоры между США и Россией по поводу гарантий безопасности и ситуации на Украине. Итог мероприятия емко сформулировал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он указал, что «разговор был сложным», но плодотворным.

«У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку», — рассказал журналистам Рябков.

Итоги переговоров в Женеве и ожидания от приближающегося Совета Россия — НАТО обсуждают гости эфира Медиагруппы «Патриот». Почему получение правовых гарантий прекращения расширения НАТО на восток — это главное требование Москвы? Каков будет ее военный ответ в случае отказа США от предоставления гарантий и возможен ли раскол в НАТО?

В обсуждении принимают участие политолог-американист Рафаэль Ордуханян и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Посмотреть эфир можно здесь.

Архив всех онлайн-трансляций доступен на странице медиацентра.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038; номера для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038.

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