Кровавый уикенд: за выходные в США восемь человек погибли и более 15 получили ранения

В США прошел очередной «кровавый уикенд». Минувшие выходные ознаменовались двумя массовыми расстрелами — в Лос-Анджелесе и Монгомери, штат Алабама, — в результате которых погибли два человека, а более десятка получили ранения. В Северной Каролине полицейский застрелил чернокожего мужчину.

О самых громких происшествиях выходных в США — в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Иллинойс

В Чикаго по итогам выходных восемь человек пострадали в различных перестрелках по всему городу. Об этом сообщает телеканал ABC 7 Chicago.

Самому юному пострадавшему — 17 лет. Подросток в понедельник утром ехал на север по кварталу 3700 по Саут-Эшленд-авеню, когда неизвестный выстрелил в него из салона серебристого седана. Пуля попала в шею. Юношу доставили в больницу Строгера, его состояние оценивают как критическое.

Другой эпизод со стрельбой произошел в западной части города. Там неизвестный открыл огонь по мужчине и женщине 37 и 34 лет, они получили ранения в плечо и в руку. Обоих пострадавших доставили в больницу в стабильном состоянии.

В пятницу вечером в 1700-м квартале 72 Ист-стрит был тяжело ранен 18-летний юноша. Его доставили в Медицинский центр Чикагского университета с огнестрельными ранениями живота. Он находится в критическом состоянии.

Еще один 23-летнйи житель Чикаго был ранен в воскресенье возле Логан-сквер. Он шел по 2700-му кварталу Норт-Калифорния- -авеню, когда по нему начали стрелять. Одна из пуль попала в голову. Он был доставлен в медицинский центр Иллинойса в критическом состоянии.

По данным полиции, в прошлые выходные в Чикаго в результате перестрелок были убиты четыре человека, 26 получили ранения.

Калифорния

Перестрелка произошла во время вечеринки на юге Лос-Анджелеса, в результате один человек погиб и пять получили ранения.

Shooting at South L.A. warehouse party leaves 5 wounded, gunman dead https://t.co/XwAtOhJ8pn — Los Angeles Times (@latimes) January 10, 2022

По данным полиции, в воскресенье вечером мужчина вышел из своей машины и подошел к группе людей на углу 35-й авеню и Хилл-стрит и начал стрельбу. Кто-то из толпы открыл ответный огонь, после чего нападавший скрылся на автомобиле. В итоге пять человек в возрасте от 18 до 25 лет получили ранения. Один из них впоследствии скончался.

Никаких арестов в связи с данным происшествием сделано не было. В полиции предполагают, что перестрелка может быть связана с разборкой между бандами.

Employee killed in shooting at LA Taco Bell drive-thru https://t.co/gULKJfWmP9 pic.twitter.com/g1aigoVTjK — 25newskrhd (@25NewsKRHD) January 9, 2022

Кроме того, в субботу стрельба произошла в одном из ресторанов Taco Bell в Лос-Анджелесе. Двое мужчин поссорились и начали стрелять, в результате чего один из сотрудников заведения получил несколько ранений и скончался на месте.

Полиция разыскивает двух подозреваемых, по словам очевидцев, на вид им около 20 и 25 лет.

Police are investigating after a woman was shot and killed in central Fresno over the weekend. https://t.co/X24Od950UB — ABC30 Fresno (@ABC30) January 10, 2022

В калифорнийском городе Фресно также была убита 40-летняя Майра Барахас. Ее тело обнаружили на обочине дороги недалеко от Олив-стрит и Маркс-авеню утром в субботу. Офицеры утверждают, что она была убита выстрелом в грудь. Женщину доставили в местный региональный медицинский центр, где врачи подтвердили смерть.

NBC Bay Area's Investigative Unit has been digging into California Highway Patrol data and shows how freeways have become magnets for gun violence in the Bay Area. https://t.co/ZEEgAWLtCa — NBC Bay Area (@nbcbayarea) January 6, 2022

В минувшие несколько лет в Калифорнии наблюдается рост числа перестрелок на автострадах — так, в 2019 году было 82 таких случая, в результате шесть человек погибли и 50 получили ранения. В 2020 году количество подобных инцидентов выросло более чем в полтора раза, до 124 случаев — за год пять человек были убиты и 54 ранены. А в 2021 году произошло 178 перестрелок на дорогах, в которых восемь человек погибли и 62 получили ранения.

Мэрилэнд

В округе Балтимор в штате Мэрилэнд были убиты два человека.

Two people were fatally shot in Baltimore County over the weekend, one in Pikesville and one in Towson. https://t.co/N6gBDcm28e — The Baltimore Sun (@baltimoresun) January 10, 2022

Вечером 8 января в квартале 4600 по Хоризон-Серкл в Пайксвилле полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Позже стало известно, что погибшего звали Деонте Блик и ему было 22 года.

Второй случай произошел в местечке Таусон утром в воскресенье. Полицию вызвали из-за стрельбы на перекрестке Колбери-роуд и бульвара Гаучер. Когда правоохранители приехали на место они обнаружили 35-летнего Квентина Бранча с огнестрельными ранениями. Мужчина скончался на месте преступления.

В полиции заявили, что продолжают расследование обстоятельств стрельбы.

Луизиана

В городе Вилль-Платте в Луизиане был ранен мужчина.

A man is in stable condition after being shot multiple times at an apartment complex in Ville Platte https://t.co/3iZSYqBC90 — KATC TV3 (@KATCTV3) January 10, 2022

Как сообщили полицейские, в субботу 8 января они отреагировали на сообщение о стрельбе в жилом комплексе в квартале 800 по улице Норт-Латур в Вилль-Платте. Офицеры сообщили, что обнаружили мужчину с ранениями верхней части бедер. Ему оказали помощь и отправили в больницу Лафайет для лечения. Мужчина находятся в стабильном состоянии.

Еще один человек был убит и несколько ранены во время перестрелок в Новом Орлеане. По данным полиции, тело мужчины было найдено на пересечении улиц Бургунди и Конти в воскресенье вечером. В нескольких кварталах от дома был найден еще один местный житель с огнестрельным ранением.

Cеверная Каролина

В городе Фейетвилл полицейский убил чернокожего мужчину.

NC sees protests after off-duty deputy shoots Black man who police say jumped on moving truck https://t.co/Alus3RFbnD — 360MediaX (@360mediaX) January 10, 2022

Происшествие произошло в субботу. По сообщениям СМИ, лейтенант полиции Джеффри Хэш, находясь не на службе, застрелил афроамериканца Джейсона Уокера после того как он запрыгнул к нему в пикап.

«Предварительное расследование показало, что взрослый мужчина попал в пробку и запрыгнул на движущееся транспортное средство. Водитель машины застрелил субъекта мужского пола и сообщил в службу 911. Мужчина объявлен скончавшимя на месте происшествия», — сообщило в полицейское управление Фейетвилла в своем пресс-релизе.

Лейтенант Джеффри Хэш отстранен от службы на время расследования обстоятельств происшествия. Окружной прокурор округа Камберленд Билли Уэст заявил, что Союз окружных прокуроров Северной Каролины возьмет на себя расследование, чтобы избежать какого-либо конфликта интересов, поскольку в инциденте участвовал помощник шерифа.

В Фейетвилле второй день проходят протесты из-за гибели Уокера. Протестующие собираются в центре города и требуют расследования убийства.

Алабама

В городе Монтгомери в результате стрельбы в боулинге один мужчина погиб и шестеро получили ранения.

Mayor: Montgomery bowling alley shooting that killed 1, injured 6 calls for more than thoughts, prayershttps://t.co/YmkouV4cJN — Plato Jenkins ???? (@All_Yall_Lying) January 11, 2022

Инцидент произошел в воскресенье 9 января около часа ночи. Несколько посетители боулинга Bama Lanes повздорили между собой, после чего один из них открыл огонь. В результате погиб 21-летний Джеффри Рид и еще шесть человек получили ранения. Четверо из пострадавших — случайные свидетели, не имевшие отношения к конфликту.

По данным полиции, стрелок скрылся с места происшествия.

«Это был отдельный случай стрельбы, в результате которого несколько человек получили ранения и один был убит из-за безрассудного поведения с огнестрельным оружием. От имени полицейского управления Монтгомери мы выражаем соболезнования семьям, которых непосредственно коснулось это преступление», — заявили в местном отделении полиции.

Правоохранители разыскивают стрелявшего.

Всего с начала года, по данным портала Gun Violence Archive, собирающего статистику об инцидентах с применением огнестрельного оружия, в США произошло 14 массовых расстрелов; в общей сложности всего за 10 дней в результате применения огнестрельного оружия погибли 425 человек, 785 получили ранения; в этих инцидентах пострадали 22 ребенка и 96 подростков.