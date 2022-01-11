В Белгороде планируют установить рекорд по изготовлению вареников

Белгород, 11 января. В мэрии Белгорода рассказали о фестивале вареников, который состоится с 13 по 15 января. По словам местных властей, мероприятие пройдет на трех основных площадках: на Белгородском Арбате, на улице 50-летия Белгородской области и на Соборной площади. Местные жители и гости города смогут бесплатно отведать вареников с картошкой, с картошкой и грибами, с творогом и с ягодами. На 15 января намечено установить рекорд России, для этого надо будет сделать 60 тысяч вареников за 8 часов, сообщает «Бел.RU».

В заключительный день на Соборной площади будут водить узорные хороводы, там же выступит команда КВН Высшей лиги «Триод и Диод», пройдет конкурс колядок, а также выступят уличные артисты и канатоходцы.

Ранее ФАН сообщал о намерении белгородского филиала Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов запустить проект «Без вируса сквернословия». Заявка в Фонд президентских грантов на первый конкурс 2022 года уже отправлена.