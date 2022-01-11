Власти Афганистана сообщили о ликвидации трех террористов в Кабуле

Кабул, 11 января. Руководство движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявило о проведении контртеррористической операции в столице Афганистана, по итогам которой были уничтожены трое боевиков, еще двое арестованы.

3 'Daesh Fighters' Killed, 2 Arrested in Kabul Operation https://t.co/LG0VuCiTUf — اخبار عاجل و تحليل اوضاع - افغانستان وجهان (@kgvh6v) January 10, 2022

Как сообщается, во время штурма здания, в котором находились члены местной ячейки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) — «Вилаят Хорасан» (запрещено в РФ). В ходе столкновения обе стороны применяли РПГ и ручные гранаты. Один из представителей талибов объяснил это тем, что радикальные исламисты хорошо забаррикадировались и не позволяли спецслужбам войти в помещение. По словам местных жителей, бой продолжался около двух часов. Личности убитых и взятых в плен не разглашались.

Глава пятого полицейского округа Кабула сообщил, что изначально террористам предложили сдаться. Те ответили огнем, из-за чего получили ранения несколько сотрудников правоохранительных органов. После этого начался штурм, в ходе которого талибы «старались избежать жертв среди местного населения», однако жители данного района впоследствии сообщили о нескольких пострадавших.

Another blast in Kabul, this evening. pic.twitter.com/u7gWtBPpcb — Fazal Afghan ???????? (@fhzadran) November 25, 2021

Талибы неоднократно говорили о своем желании бороться с распространением влияния террористических организаций в Афганистане. В последние месяцы члены «Вилаят Хорасан» совершили череду терактов в Кабуле. Например, 1 января в результате подрыва мины, заложенной возле педагогического университета, были ранены два человека. В середине декабря в ходе аналогичного происшествия возле паспортного отдела жертв удалось избежать, однако месяцем ранее из-за двух терактов на западе афганской столицы погибли девять мирных жителей, около десяти получили травмы различной степени тяжести.

1 Организация запрещена на территории РФ.