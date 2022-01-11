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Россия призвала США не уходить от ответа в вопросе невступления Украины в НАТО

Политика
Россия призвала США не уходить от ответа в вопросе невступления Украины в НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 января. Российская сторона призвала США не уходить от ответственности по вопросу невступления Украины в НАТО. Об этом сообщил журналистам источник, близкий к переговорам Москвы и Вашингтона.

Представители РФ отметили, что такие решения принимаются именно в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

«Это же НАТО, и в первую очередь Вашингтон, принимают или не принимают новых членов, а не Украина сама по себе что-то заявляет. От ответственности не надо уходить», — сообщил информатор.

Россия и Соединенные Штаты провели переговоры в Женеве по инициативам Кремля о гарантиях безопасности. После этого в Брюсселе должно пройти заседание Совета Россия — НАТО.

Авторы Sohu ранее указали на превосходство России во время переговоров с США по безопасности.

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украина сша нато
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