Киевские власти до сих пор не поняли, что международная повестка изменилась, поэтому любые игры Банковой с Евросоюзом, США и Россией могут печально закончиться для Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Украинский политик считает, что офис президента Владимира Зеленского лишь создает иллюзию побед страны на международной арене через подконтрольные СМИ и фейковые площадки, такие как «Крымская платформа». Рабинович уверен, что киевские власти должны уже понять, что международная повестка изменилась, иначе их действия будут дорого стоить Украине.

«Они не поняли — международные расклады в мире изменились, а попытка офиса президента создавать собственный симулякр успеха на внешнеполитическом треке может дорого стоить стране. Дилетанты в геополитических шахматах решили, что можно уйти от классической дипломатии и создать иллюзию побед на основе публикаций в СМИ и фейковых организаций типа «Крымской платформы», — заявил политик.

Рабинович считает, что после того, как Владимир Зеленский и его команда успешно выиграли президентские и парламентские выборы, они решили, что могут легко справиться со всеми вызовами на международной арене. Однако, указал депутат Верховной рады, шутки кончились, а игры Киева с Россией, США и ЕС печально закончатся для Украины.

«Победив легко на президентских и парламентских выборах, команда Зеленского решила, что они избранные и способны играть с Россией, ЕС, США по собственным правилам. Но итог будет печален и в первую очередь для страны», — резюмировал Вадим Рабинович.

Украинский политик Алексей Албу объяснил, зачем Киев угрожает Берлину из-за поставок оружия. По его словам, украинские националисты не учли, что общественное мнение в самой Германии очень изменилось за прошедшие восемь лет.