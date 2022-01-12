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«Регуляторы, определитесь»: экономист Масленников вспомнил банальные проблемы с продуктовыми картами

Экономика
«Регуляторы, определитесь»: экономист Масленников вспомнил банальные проблемы с продуктовыми картами
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Экономист, директор департамента по информационной политике и связям с общественностью Института современного развития, политолог Никита Масленников рассказал в беседе с ФАН, на какие вопросы необходимо ответить правительству, прежде чем утвердить продовольственные карточки. Напомним, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.

По мнению эксперта, пандемия коронавируса подтолкнула руководителей страны к нововведению: борьба с бедностью продолжает оставаться одной из ключевых вопросов. В тяжелом положении из-за инфляции по-прежнему находятся малоимущие слои населения.

«Принципиально решить три проблемы: во-первых, круг субсидируемых. Во-вторых, кто это будет делать и на какой ряд продуктов? Скорее всего, это будет конкурсная основа, потому что если вы платите за дисконт из собственного бюджета, то это будет конкуренция за финансовый поток. В-третьих, из какого источника будут компенсировать потери торговых сетей — местного, регионального, федерального? Пока эти вопросы находятся в стадии принудительного размышления. Возможно, население предпочтет социальный контракт на получение дополнительного образования, чтобы человек был точно уверен, что найдет место на рынке труда. А ему — «Нет-нет, давай мы тебе картошечку по 10 копеек», — заявил Масленников.

«Регуляторы, определитесь»: экономист Масленников вспомнил банальные проблемы с продуктовыми картами
ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, неочевидной задачей экономист считает обсуждение технологических вопросов: законодателям и регулирующими органам предстоит выбрать, какой носитель покупатели будут брать с собой в супермаркет  электронные или пластиковые дисконтные карты магазинов, или учетную запись на смартфоне.

Ранее стало известно, что продовольствие в России может вырасти в цене на 15-20% в 2022 году. Потенциальные риски создает Китай, который скупает продукты по всему миру.

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Все новости / Экономика / «Регуляторы, определитесь»: экономист Масленников вспомнил банальные проблемы с продуктовыми картами
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