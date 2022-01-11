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Депутат Госдумы Федоров объяснил негативное отношение россиян к продуктовым карточкам

Экономика
Депутат Госдумы Федоров объяснил негативное отношение россиян к продуктовым карточкам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 января. Госдума может одобрить введение продуктовых карточек в РФ, если малоимущие граждане будут нуждаться в такой мере поддержки, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров подчеркнул, что подобная практика уже действует в некоторых регионах РФ.

«У нас около 56 программ поддержки малоимущих граждан в России. Это совершенно обычная практика. Есть и карточки. Например, в той же Карелии существует механизм так называемых продовольственных карточек. Министерство промышленности разработало программу дополнительной поддержки федеральной по карточкам ещё лет пять назад. Если для малоимущих граждан возникнут проблемы с их обеспечением продовольствием, то такого рода карточки могут быть введены не только в регионах, но и поддержаны на федеральном уровне», — заявил Федоров.

Депутат Госдумы объяснил, что негативное отношение к карточкам россиянам навязывают американцы, которым это выгодно.

«Это война информационная. Не забывайте, что интернет ресурсы все под американскими олигархами. Инструменты в руках США: YouTube, Facebook, — всё это американские компании. Задача заказчиков войны — раскачать ситуацию в России, дестабилизировать власть и, в конце концов, уничтожить наш народ и наше государство», — подчеркнул Федоров.

Глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина в декабре 2020 года предложила ввести в РФ продуктовые карточки. Первый зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда Сергей Рябухин заявил, что это будет актуальным только при дефиците продуктов.

Депутаты фракции ЛДПР и сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов в 2020 году разработали законопроект о выдаче продуктовых сертификатов для граждан с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Госдума отклонила его в первом чтении летом 2021 года.

Рост цен на продовольственные товары может привести к вводу продуктовых карточек для малообеспеченных россиян. Однако не нужно бояться подобной практики, рассказал экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Он объяснил, что продуктовые карточки используются во многих странах, включая Соединенные Штаты. По словам Гринберга, в России к подобной практике другое отношение, однако в ней нет ничего плохого.

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россия госдума продуктовые карточки
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