Ульяновский автозавод скорректировал запуск производства после Нового года

Ульяновск, 11 января. Сроки старта производства автомобилей сдвигаются в текущем году у концерна «УАЗ». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Входящий в группу «Соллерс Авто» Ульяновский автомобильный завод, а также промышленная площадка «ЗМЗ» начнут собирать транспортные средства после праздников только 19 января. Ранее предполагалось, что конвейер заработает 17-го числа.

«Ульяновский автомобильный завод 10 января приступил к поэтапному запуску производства после плановых ремонтных работ. Выпуск автомобилей возобновится с 19 января. За время новогодних каникул на предприятии был выполнен ремонт оборудования и проведена ежегодная инвентаризация. Отгрузки автомобилей заказчикам осуществлялись по плану», — отметили представители автомобилестроительной организации.

Последним рабочим днем УАЗа и Заволжского моторного завода прошлом году стало 30 декабря. Известно, что предприятие до этого замораживало выпуск машин с 23 декабря 2020 года по 20 января 2021 года. Также автозавод приостанавливал линию в период с 26 июля по 1 августа предыдущего года.

После Нового года УАЗ рекомендовал поднять розничные ценники на весь модельный ассортимент компании. После обновления прейскуранта, экземпляры завода стали дороже на 1,7-2,6%.