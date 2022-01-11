«Зона НАТО». Чего ждать от переговоров по гарантиям безопасности?

В Женеве проходят закрытые российско-американские переговоры. Центральные вопросы встречи — взаимное неразмещение ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, отказ от расширения НАТО за счет бывших советских республик и другие темы, связанные с гарантиями безопасности.

Чем закончатся переговоры и что произойдет, если Североатлантический альянс не ответит пониманием на законные требования нашей страны? Публицист Игорь Кимаковский разбирается в причинах глобального противостояния на геополитической карте мира и непростых взаимоотношений России и НАТО. Примет ли альянс пакет российских требований о гарантиях безопасности, и понимает ли Запад возможные для себя последствия в противном случае?

Вы узнаете, почему Россия должна навязывать свои требования, а не играть по чужим правилам, и отчего государства НАТО всеми силами стремятся не допустить возможности влияния нашей страны на свои внутренние решения? Каковы шансы начала новой гибридной войны, и какие итоги следует ожидать по завершении Совета Россия — НАТО?

Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в новом выпуске программы «Зона» с Игорем Кимаковским.