Константин Хабенский отпразднует 50-летие на сцене МХТ имени Чехова

Москва, 11 января. Актер и режиссер Константин Хабенский отметит собственное 50-летие необычным способом. Юбиляр сыграет главную роль в спектакле на сцене МХТ имени Чехова, худруком которого он является.

Хабенский выйдет на сцену в постановке «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», сообщили ТАСС в театре. Премьера этого спектакля состоялась в середине октября прошлого года. Постановщиком выступил Виктор Крамер, он же написал пьесу, ставшую основой для спектакля. Худрука МХТ принимал участие в создании этого произведения.

Спектакль с Хабенским отличается фантастическим сюжетом. Он основан на реальных событиях из жизни барона Мюнхгаузена, а также рассказах Рудольфа Эриха Распе и других авторов, которые создавали произведения о приключениях знаменитого героя.

Ранее Константин Хабенский внес свое правило в работу МХТ имени Чехова. Он распланировал работу театра на два года вперед, поскольку обычно следует этой системе и в жизни.