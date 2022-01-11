Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 14:39
14:38
Политика
Захарова высмеяла слова евродепутата Сикорского об «ударе по яйцам» России
14:37
Общество
Взрослого сына доктора Мясникова назвали копией знаменитого отца
14:33
Весь мир
Сразу четыре месторождения нефти в Ливии возобновили работу
14:33
Общество
В Крыму необходимо построить новые водохранилища с общим объемом 70-90 млн кубометров
14:32
Происшествия
Бывшего вице-президента КамАЗа Борисова нашли мертвым в московской квартире
14:30
Происшествия
Более 10 судов эвакуировали в Москве после сообщений о минировании
14:27
Весь мир
Жители ЦАР получат свободный доступ к изучению русского языка
14:26
Происшествия
Более 170 учеников школы в Москве эвакуировали из-за обнаруженной на экспозиции ВОВ гранаты
14:26
Армия
Myśl Polska: попытки НАТО «сдерживать Россию» обречены на провал
14:25
Политика
Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США предложения по гарантиям безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марк Руффало и Хью Лори сыграют в сериале о Второй мировой войне

Общество
Марк Руффало и Хью Лори сыграют в сериале о Второй мировой войне
Global Look Press  /  Dave Starbuck/Geisler-Fotopress / Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Москва, 11 января. Актеры Марк Руффало и Хью Лори снимутся в мини-сериале по роману «Весь невидимый нам свет» Энтони Дорра о Второй мировой войне. Об этом сообщил Deadline. Картина будет показана на стриминговом сервисе Netflix.

Руффало сыграет Даниэля Леблана, сотрудника Музея естественной истории в Париже. Его герой прячет секретную драгоценность во время оккупации Франции. Хью Лори досталась роль прошедшего Первую мировую войну Этьена Леблана, который подпольно записывает радиопередачи для движения Сопротивления.

Режиссером выступит Шон Леви, который ставил проект «Очень странные дела». Всего в шоу будет четыре эпизода.

Сервис Netflix собирается снять свою версию популярного криминального боевика «Рейд». В проекте участвуют режиссер Патрик Хьюз и актер Майкл Бэй, который спродюсирует новую ленту.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Марк Руффало и Хью Лори сыграют в сериале о Второй мировой войне
netflix руффало лори
Комментировать