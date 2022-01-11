Марк Руффало и Хью Лори сыграют в сериале о Второй мировой войне

Москва, 11 января. Актеры Марк Руффало и Хью Лори снимутся в мини-сериале по роману «Весь невидимый нам свет» Энтони Дорра о Второй мировой войне. Об этом сообщил Deadline. Картина будет показана на стриминговом сервисе Netflix.

Руффало сыграет Даниэля Леблана, сотрудника Музея естественной истории в Париже. Его герой прячет секретную драгоценность во время оккупации Франции. Хью Лори досталась роль прошедшего Первую мировую войну Этьена Леблана, который подпольно записывает радиопередачи для движения Сопротивления.

Режиссером выступит Шон Леви, который ставил проект «Очень странные дела». Всего в шоу будет четыре эпизода.

Сервис Netflix собирается снять свою версию популярного криминального боевика «Рейд». В проекте участвуют режиссер Патрик Хьюз и актер Майкл Бэй, который спродюсирует новую ленту.