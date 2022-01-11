Пекин, 11 января. Итоги серии переговоров России и США повлияют на будущее Восточной Европы. Об этом заявили китайские аналитики в материале для Sohu.

Авторы портала проанализировали прошедшую встречу РФ и США в Женеве. Они указали на превосходство Москвы во время переговоров. Кроме того, именно уловка российской стороны в виде гарантий безопасности вынудила Соединенные Штаты сесть за стол переговоров, убеждены аналитики.

На протяжении длительного времени РФ подвергалась агрессивным нападкам Запада. Москва выдержала все удары и двинулась вперед, приводятся слова авторов на сайте «ПолитРоссии».

«Россия изменила мир, справившись со всеми испытаниями. Она показала странам, которые раньше боялись США и шли у них на поводу, что Вашингтон не всегда добивается желаемой победы», — подчеркивается в статье.

pixabay.com /

Авторы материала обратили внимание на превосходство России во время саммита в Женеве. Москва вела переговоры с позиции силы, чего не ожидали в Вашингтоне.

«Мир увидел запутанные Соединенные Штаты. У них осталось не так много ресурсов, чтобы разбазаривать их на вражду с такими великими державами, как Россия или Китай. США неотделимы от стола переговоров, так как больше у них нет достаточно мощи, чтобы навязывать свою гегемонию», — объяснили аналитики.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что переговоры с США ему напомнили фильм «Красная жара». Стороны не достигли договоренностей о нерасширении НАТО, приводятся слова дипломата на сайте НСН.