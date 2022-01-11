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Соавтор программ «Взгляд» и «Времечко» Кира Прошутинская попала в московскую больницу

Общество
Соавтор программ «Взгляд» и «Времечко» Кира Прошутинская попала в московскую больницу
ТАСС  /  Машков Юрий

Москва, 11 января. Телеведущую и продюсера Киру Прошутинскую доставили в одну из московских больниц. Знаменитость предположительно обратилась к врачам 9 января с жалобами на кашель.

Прошутинская лично подтвердила, что находится в больнице. Телеведущая сообщила об этом в комментарии «Газете.Ru», но отказалась раскрывать детали своего состояния.

«Я в больнице. Не хочу говорить», — заявила продюсер.

О госпитализации 76-летней Прошутинской написал Telegram-канал Mash. По его данным, при первичном осмотре врачи обнаружили у пациентки повышенное артериальное давление.

На следующий день после обращения к медикам кашель телеведущей усилился, а в нижних отделах легких появились хрипы. Продюсера перевели на кислородную маску, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Кира Прошутинская известна как соавтор более сотни программ отечественного телевидения, например, «Взгляд», Времечко» и «Оба-На». Кроме того, она является сооснователем телекомпании ATV, которая впервые выпустила передачу «Намедни» с Леонидом Парфеновым.

Ранее в московскую больницу попал актер Леонид Куравлев. Госпитализированный артист часто жаловался на пониженное давление.

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госпитализация телеведущая прошутинская
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