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Песков: Путин придерживается прежней позиции в вопросе индексации пенсий

  /   Обновлено: 11 января 2022 13:34
Экономика
Песков: Путин придерживается прежней позиции в вопросе индексации пенсий
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин сохранил свою точку зрения в отношении увеличения пенсионных выплат для граждан, заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что позиция Путина все также актуальна. Он выразил надежду, что информация о вопросе появится в «ближайшее время».

«Она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность», — сказал Песков.

Путин во время проведения итоговой пресс-конференции в зале выставочного центра «Манеж» заметил, что пенсии в стране должны индексироваться по уровню фактической инфляции. Такое решение должно быть принято и в отношении военнослужащих.

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