Песков: Путин придерживается прежней позиции в вопросе индексации пенсий

Москва, 11 января. Президент РФ Владимир Путин сохранил свою точку зрения в отношении увеличения пенсионных выплат для граждан, заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом передает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что позиция Путина все также актуальна. Он выразил надежду, что информация о вопросе появится в «ближайшее время».

«Она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность», — сказал Песков.

Путин во время проведения итоговой пресс-конференции в зале выставочного центра «Манеж» заметил, что пенсии в стране должны индексироваться по уровню фактической инфляции. Такое решение должно быть принято и в отношении военнослужащих.