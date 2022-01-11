Друг Куравлева Инин рассказал, что актер закрылся для общения с близкими

Москва, 11 января. Драматург и профессор ВГИКа Аркадий Инин рассказал об общении с другом Леонидом Куравлевым, который попал в Коммунарку. По его словам, артист избегал контактов с близкими.

Инин сообщил, что уже давно не общался с 85-летним актером. Народный артист РСФСР закрылся для общения с друзьями и сидел все время дома, указал драматург. По его словам, даже близкие коллеги не знают о его жизни.

«Я звонил Нине Павловне Гребешковой, но она тоже ничего не знает. Как мне сказали друзья, у него подозрения на корону, но не подтвержденный тест, просто температура», — объяснил Аркадий Инин в разговоре с «Абзацем».

Леонид Куравлев попал в больницу в Коммунарке накануне Рождества. У артиста были проблемы с дыханием, были подозрения на коронавирус. Однако сын звезды комедии «Иван Васильевич меняет профессию» опроверг это. До попадания в больницу артист плохо себя чувствовал из-за низкого давления, пишет телеканал «360».