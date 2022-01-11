Число петербургских организаций, отрицающих режим QR-кодов, приближается к сотне

Санкт-Петербург, 11 января. Число организаций Петербурга, объявивших бойкот режиму QR-кодов, приближается к сотне.

По словам ресторатора Александра Коновалова, который придумал «Карту сопротивления», число городских организаций, отвергающих распоряжение Смольного по соблюдению антикоронавирусного режима QR-кодов, растет, сообщают «Питерские заметки». Как пояснил Коновалов, речь идет о заведениях, которые пускают посетителей без сертификатов о вакцинации.

Ранее ФАН сообщал, что введенный со 2 января 2022 года в Санкт-Петербурге обязательный режим QR-кодов работает неудовлетворительно. Большинство петербуржцев считает, что система с QR-кодами не помогает в борьбе с коронавирусом и не стимулирует граждан вакцинироваться.