Песков назвал артподготовкой сообщения США о возможных новых санкциях против России

Москва, 11 января. Угрозы предстоящих санкций против России продолжают звучать со стороны американских СМИ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о способности страны устоять перед ограничениями со стороны США. Песков назвал сообщения Соединенных Штатов о возможных санкциях артподготовкой.

«Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные средства массовой информации, вот как в названную газету, о том, что это будут за санкции. Я бы сказал, что, наверное, это относится к категории такой своеобразной информационной артподготовки перед тем раундом консультаций, который состоялся вчера», — говорится в комментарии представителя Кремля.

Ранее Песков прокомментировал прошедшие в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь лидера РФ указал на важность результатов этого саммита.