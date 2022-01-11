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Власти Ливии обсудили проект бюджета на 2022 финансовый год

Весь мир
Власти Ливии обсудили проект бюджета на 2022 финансовый год
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Триполи, 11 января. Глава минфина переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Халед аль-Мабрук рассмотрел во время встречи с Финансовым комитетом пояснительную записку к проекту бюджета на текущий 2022 год.

На совещании речь шла главным образом об ассигнованиях в Фонд социального страхования и деятельности Национальной нефтяной корпорации. Члены министерства обсудили различные аспекты государственных доходов, а также возможные разногласия и механизмы для их устранения. Рассмотрели и воздействие увеличения числа пенсионеров на объем выделяемых средств.

Со своей стороны, Аль-Мабрук подчеркнул важность включения в общий бюджет некоторых обязательств, оставшихся невыполненными в течение предыдущих лет. Министр представил также видение правительства в отношении дальнейшей финансовой политики государства.

Профильный комитет в конце декабря завершил формирование единого госбюджета на 2022 год. Властями заявлено, что главной его целью на предстоящий период является правильное распределение средств и решение наиболее острых вопросов в экономическом секторе.

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ливия
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