Астролог Глоба предупредил три знака зодиака о сложной неделе

Москва, 11 января. Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которые на неделе ждут серьезные неприятности.

Рожденные под знаком Овна столкнутся с проблемами практически на всех фронтах, предупредил астролог. В любовных делах возникнет недопонимание, на работе могут возникнуть серьезные неприятности из-за подписанных договоров.

Близнецов неприятности начнут атаковать с самого начала недели. Особенно достанется тем представителям этого знака, кто не состоит в стабильных отношениях. Этот период для Близнецов будет лишен мира и спокойствия. Глоба предупредил, что рожденные под этим созвездием могут заболеть или попасть в аварию с 11 по 16 января.

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Представителям знака Девы следует уделять больше внимания своему здоровью. Астролог считает, что оно может пострадать от легкомыслия Девы. Особенную опасность на этой неделе представляет физический труд или занятия в спортзале.

Год Черного Водяного Тигра по китайскому календарю наступит 1 февраля 2022 года, он принесет некоторым знакам зодиака несметные богатства. Глоба назвал самых везучих представителей зодиакального круга, кому Тигр сулит море денег и карьерный взлет. Овны, Близнецы, Скорпионы и Водолеи буду «купаться в деньгах» в нынешнем году.