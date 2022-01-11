Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 января 14:39
14:38
Политика
Захарова высмеяла слова евродепутата Сикорского об «ударе по яйцам» России
14:37
Общество
Взрослого сына доктора Мясникова назвали копией знаменитого отца
14:33
Весь мир
Сразу четыре месторождения нефти в Ливии возобновили работу
14:33
Общество
В Крыму необходимо построить новые водохранилища с общим объемом 70-90 млн кубометров
14:32
Происшествия
Бывшего вице-президента КамАЗа Борисова нашли мертвым в московской квартире
14:30
Происшествия
Более 10 судов эвакуировали в Москве после сообщений о минировании
14:27
Весь мир
Жители ЦАР получат свободный доступ к изучению русского языка
14:26
Происшествия
Более 170 учеников школы в Москве эвакуировали из-за обнаруженной на экспозиции ВОВ гранаты
14:26
Армия
Myśl Polska: попытки НАТО «сдерживать Россию» обречены на провал
14:25
Политика
Россия на переговорах в Женеве «разжевала» США предложения по гарантиям безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Астролог Глоба предупредил три знака зодиака о сложной неделе

Общество
Астролог Глоба предупредил три знака зодиака о сложной неделе
Global Look Press  /  Анатолий Ломохов/Global Look Press

Москва, 11 января. Известный российский астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, которые на неделе ждут серьезные неприятности.

Рожденные под знаком Овна столкнутся с проблемами практически на всех фронтах, предупредил астролог. В любовных делах возникнет недопонимание, на работе могут возникнуть серьезные неприятности из-за подписанных договоров.

Близнецов неприятности начнут атаковать с самого начала недели. Особенно достанется тем представителям этого знака, кто не состоит в стабильных отношениях. Этот период для Близнецов будет лишен мира и спокойствия. Глоба предупредил, что рожденные под этим созвездием могут заболеть или попасть в аварию с 11 по 16 января.

Астролог Глоба предупредил три знака зодиака о сложной неделе
pexels.com / Mikhail Nilov

Представителям знака Девы следует уделять больше внимания своему здоровью. Астролог считает, что оно может пострадать от легкомыслия Девы. Особенную опасность на этой неделе представляет физический труд или занятия в спортзале.

Год Черного Водяного Тигра по китайскому календарю наступит 1 февраля 2022 года, он принесет некоторым знакам зодиака несметные богатства. Глоба назвал самых везучих представителей зодиакального круга, кому Тигр сулит море денег и карьерный взлет. Овны, Близнецы, Скорпионы и Водолеи буду «купаться в деньгах» в нынешнем году.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Астролог Глоба предупредил три знака зодиака о сложной неделе
знаки зодиака павел глоба гороскоп
Комментировать