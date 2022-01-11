Политолог Мартынов объяснил быструю реакцию ОДКБ на события в Казахстане

Нур-Султан, 11 января. Ситуацию в Казахстане на сегодняшний день фактически удалось стабилизировать. Политолог Алексей Мартынов считает, что это удалось сделать именно благодаря слаженным действиям миротворческих войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Эксперт при этом уверен, что провести операцию столь быстро и оперативно силы ОДКБ смогли в первую очередь за счет того, что уже были готовы к подобному сценарию в Казахстане или какой-либо другой стране Договора.

«Попытка "взорвать" Центральную Азию на сегодняшний день провалилась благодаря очень быстрому решению по активации второй статьи Устава ОДКБ. Кстати, скорость принятия решения и его исполнения говорит о том, что подобный сценарий был заранее рассмотрен — это сто процентов. Очевидно, что соответствующие структуры России, а также её коллег по ОДКБ, имели достаточное количество оперативной информации о подготовке подобных мероприятий», — заявил Мартынов в интервью YouTube-каналу «Украина.ру».

Политолог напомнил, что в конце декабря в Санкт-Петербурге проходила неформальная встреча глав государств СНГ, в ходе которой члены ОДКБ как раз могли обсудить возможность возникновения подобных беспорядков и пути решения таких ситуаций.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«В рамках этой встречи состоялись двусторонние переговоры, а также отдельные совещания стран-членов ОДКБ. Я предполагаю, что возможные сценарии докладывались, и предварительные решения были уже в определенном смысле сформированы. И план действий, очевидно, был уже готов. Поэтому все так быстро и случилось, и слава богу», — считает аналитик.

Эксперт подчеркивает, что это не первый раз, когда Запад пытается ослабить позиции России путем дестабилизации политической ситуации в приграничных с ней странах. Естественно, накануне грядущих переговоров по безопасности между Москвой и Вашингтоном США просто не могли упустить такой шанс и не попытаться в очередной раз использовать привычный сценарий.

«США устраивают эти вещи. Они практически насильно заталкивают нам то Украину, с которой хочешь — не хочешь, а делать что-то надо, то Белоруссию с известными событиями, сегодня — Казахстан. По их мнению, так мы опять должны надорваться, как в конце 80-х годов из-за обилия этих региональных конфликтов и проблем, которые они будут своими собственными руками создавать», — отмечает политолог Алексей Мартынов.

Политолог Дмитрий Абзалов ранее раскрыл, как митинги в Казахстане поставили Соединенные Штаты перед крайне сложным выбором. Эксперт также выдвинул свою версию того, почему в этот раз США воздержались от серьезных обвинений и санкционных угроз даже после отправки в Казахстан войск ОДКБ.