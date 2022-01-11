Перенесшую инсульт Проклову не заменят другой актрисой в спектакле «Раскольникoff»

Москва, 11 января. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова обсудила с режиссером и продюсером Русланом Банковским свое участие в постановке «Раскольникoff» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Проклова играет в спектакле мать главного героя Пульхерию Раскольникову. Как сообщил источник ФАН, после ее разговора с продюсером Банковским было решено, что ее не заменят другой актрисой.

Накануне звезду советского кино госпитализировали в Москве с инсультом. Некоторое время Проклова находилась в реанимации, позднее ее перевели в отделение нейрохирургии.

Ранее коллега Прокловой Борис Щербаков заявил, что находится на связи с ее бывшим мужем. По его словам, актрисе стало лучше, но есть проблемы с мозжечком. Проклову уже через неделю могут отпустить домой, считает Щербаков.