«Хоум Кредит» назвал домыслами информацию о покупке банка АФК «Система»

Москва, 11 января. Банк «Хоум Кредит» опроверг слухи о возможной покупке кредитной организации холдингом АФК «Система», сообщает агентство «Прайм».

В Сети появилась информация, что структуры «Системы» Владимира Евтушенкова намерены купить банк «Хоум Кредит» с возможностью передачи актива в собственность подконтрольному инвестиционной компании мобильному оператору МТС.

В пресс-службе банка «Хоум Кредит» назвали информацию о возможной покупке рыночными слухами.

«Мы рыночные слухи никогда не комментируем», — следует из заявления пресс-службы кредитной организации.

Чистая прибыль «Хоум Кредита» по итогам трех кварталов 2021 года составила 11,2 млрд рублей. Годом ранее за этот же промежуток времени показатель был на уровне 7,3 млрд рублей.